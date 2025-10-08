https://1prime.ru/20251008/smi-863275336.html

Трамп может пересмотреть объемы поставок Tomahawk Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трампа пока рассматривает поставки Украине ракет Tomahawk лишь в очень ограниченном количестве в рамках давления на РФ, однако, если стратегия "принудить Россию к переговорам" не увенчается успехом, поставки могут увеличиться, пишет газета Mundo со ссылкой на источники, близкие к Белому дому. "Президент (США - ред.) намерен поставить их (ракеты Tomahawk - ред.), но лишь в очень ограниченном количестве и в качестве рычага давления, чтобы заставить (российского президента - ред.) Владимира Путина сесть за стол переговоров с (Владимиром) Зеленским. Если же из-за отказа Кремля такие переговоры не состоятся, то поставок будут больше", - пишет издание со ссылкой на источники. В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у РФ есть позиция по вопросу прекращения огня. Ранее Трамп заявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как Киев намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

