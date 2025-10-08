https://1prime.ru/20251008/smi-863283537.html

СМИ: у ЕС заканчиваются средства для восстановления энергосистемы Украины

2025-10-08T12:07+0300

экономика

газ

украина

европа

киев

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859965180_0:267:3083:2001_1920x0_80_0_0_8013ecd3f52a1516362a7a6b3d85e2e3.jpg

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. У стран Европы заканчиваются средства для содействия Украине в восстановлении ее энергосистемы, им нужно по меньшей мере 400 миллионов евро для покрытия нужд Киева в этой сфере, сообщает портал Semafor со ссылкой на фонд поддержки энергетики Украины (UESF). "У европейских правительств заканчиваются средства для того, чтобы помочь Украине восстановить поврежденную энергосистему... Европейские доноры постепенно закрывали разрыв между доступными финансовыми средствами, оборудованием и запросами украинского министерства энергетики. Теперь же разрыв, на данный момент составляющий около 400 миллионов евро, снова растет", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что многие запросы на поставку запчастей для этой зимы будет трудно удовлетворить с учетом времени, которое обычно уходит на то, чтобы достать нужное оборудование. В рабочей группе, курирующий UESF, заявили, что в этом году ситуация на Украине "довольно серьезная" по сравнению с предыдущими. Депутат Рады Марьяна Безуглая ранее призвала жителей Украины готовиться к отключениям электричества и тяжелой зиме.

украина

европа

киев

газ, украина, европа, киев, рада