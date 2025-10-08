https://1prime.ru/20251008/smi-863287199.html

В ЕС назвали новые требования США по торговой сделке максималистскими

В ЕС назвали новые требования США по торговой сделке максималистскими - 08.10.2025, ПРАЙМ

В ЕС назвали новые требования США по торговой сделке максималистскими

Европейские чиновники считают новые требования США по торговой сделке максималистскими, полагая, что они могут подорвать достигнутое летом торговое соглашение,... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T13:28+0300

2025-10-08T13:28+0300

2025-10-08T13:28+0300

экономика

мировая экономика

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

ес

new york times

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Европейские чиновники считают новые требования США по торговой сделке максималистскими, полагая, что они могут подорвать достигнутое летом торговое соглашение, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников Европейского союза. По данным собеседников агентства, ранее в октябре администрация президента США Дональда Трампа представила Евросоюзу новое предложение по ведению "взаимной, справедливой и сбалансированной" торговли. "Чиновники Евросоюза считают, что новые требования уступок и иных мер со стороны США могут подорвать недавнее соглашение... Чиновники ЕС считают эти требования максималистскими, а уступки - значительными", - говорится в материале Блумберг. Как сообщают источники, США уже долгое время хотят обсудить с ЕС законодательство блока в сфере технологий, корпоративного регулирования, борьбы с изменением климата, а также в цифровой сфере. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. При этом сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

https://1prime.ru/20251008/rossiya-863279560.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, new york times