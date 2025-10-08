Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС назвали новые требования США по торговой сделке максималистскими - 08.10.2025
В ЕС назвали новые требования США по торговой сделке максималистскими
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Европейские чиновники считают новые требования США по торговой сделке максималистскими, полагая, что они могут подорвать достигнутое летом торговое соглашение, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников Европейского союза. По данным собеседников агентства, ранее в октябре администрация президента США Дональда Трампа представила Евросоюзу новое предложение по ведению "взаимной, справедливой и сбалансированной" торговли. "Чиновники Евросоюза считают, что новые требования уступок и иных мер со стороны США могут подорвать недавнее соглашение... Чиновники ЕС считают эти требования максималистскими, а уступки - значительными", - говорится в материале Блумберг. Как сообщают источники, США уже долгое время хотят обсудить с ЕС законодательство блока в сфере технологий, корпоративного регулирования, борьбы с изменением климата, а также в цифровой сфере. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. При этом сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Заголовок открываемого материала