Reuters рассказало о позиции стран ЕС по запрету на импорт газа из России

Reuters рассказало о позиции стран ЕС по запрету на импорт газа из России - 08.10.2025, ПРАЙМ

Reuters рассказало о позиции стран ЕС по запрету на импорт газа из России

Почти все страны ЕС поддерживают запрет на импорт российского газа и нефти с января 2028 года, только Венгрия и Словакия выразили свою обеспокоенность, передает | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T15:20+0300

2025-10-08T15:20+0300

2025-10-08T15:20+0300

БРЮССЕЛЬ, 8 окт - ПРАЙМ. Почти все страны ЕС поддерживают запрет на импорт российского газа и нефти с января 2028 года, только Венгрия и Словакия выразили свою обеспокоенность, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники после встречи постпредов стран ЕС. Постоянные представители стран ЕС ранее в среду в Брюсселе в рамках комитета COREPER II обсудили принятие предложений Еврокомиссии по 19-му пакету санкций против России и Белоруссии. По данным Рейтер, на этой встрече страны ЕС также обсудили запрет на импорт российского газа и нефти с января 2028 года. "Дипломаты сообщили, что почти все страны ЕС выразили поддержку этим планам, предполагая, что они будут легко приняты, несмотря на критику со стороны Венгрии и Словакии, правительства которых хотят поддерживать тесные связи с Россией. В настоящее время ведутся переговоры о технических изменениях в преддверии голосования (совета ЕС - ред.) 20 октября", - говорится в сообщении. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 сентября представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Газета Politico 23 сентября написала, что ЕК в рамках новых санкций предлагает прекратить покупку СПГ из России на год раньше запланированного – к 2026 году. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

