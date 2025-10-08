Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" и Казахстан подписали соглашение о переработке газа - 08.10.2025
"Газпром" и Казахстан подписали соглашение о переработке газа
2025-10-08T22:17+0300
экономика
газ
россия
казахстан
алексей миллер
газпром
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. "Газпром" и Казахстан подписали соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России, сообщила компания. "ПМГФ-2025: "Газпром" и Казахстан расширяют взаимовыгодное сотрудничество. В рамках рабочей встречи председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр обсудили перспективы развития взаимодействия в газовой сфере", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Отмечена нацеленность сторон на долгосрочное сотрудничество с учетом возрастающей потребности Казахстана в природном газе. "Подписано соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России", – добавили в "Газпроме".
газ, россия, казахстан, алексей миллер, газпром
Экономика, Газ, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Алексей Миллер, Газпром
22:17 08.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. "Газпром" и Казахстан подписали соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России, сообщила компания.
"ПМГФ-2025: "Газпром" и Казахстан расширяют взаимовыгодное сотрудничество. В рамках рабочей встречи председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр обсудили перспективы развития взаимодействия в газовой сфере", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Отмечена нацеленность сторон на долгосрочное сотрудничество с учетом возрастающей потребности Казахстана в природном газе.
"Подписано соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России", – добавили в "Газпроме".
