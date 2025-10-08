https://1prime.ru/20251008/soglashenie-863306499.html
"Газпром" и Казахстан подписали соглашение о переработке газа
"Газпром" и Казахстан подписали соглашение о переработке газа - 08.10.2025, ПРАЙМ
"Газпром" и Казахстан подписали соглашение о переработке газа
"Газпром" и Казахстан подписали соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России, сообщила компания. | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T22:17+0300
2025-10-08T22:17+0300
2025-10-08T22:17+0300
экономика
газ
россия
казахстан
алексей миллер
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/83091/08/830910844_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_02ab4347210c04303bbba4022f1744f7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. "Газпром" и Казахстан подписали соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России, сообщила компания. "ПМГФ-2025: "Газпром" и Казахстан расширяют взаимовыгодное сотрудничество. В рамках рабочей встречи председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр обсудили перспективы развития взаимодействия в газовой сфере", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Отмечена нацеленность сторон на долгосрочное сотрудничество с учетом возрастающей потребности Казахстана в природном газе. "Подписано соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России", – добавили в "Газпроме".
https://1prime.ru/20250905/gazprom-861836207.html
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83091/08/830910844_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_42ee2dbfb39ea2072c9deff4a8acfe5e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, казахстан, алексей миллер, газпром
Экономика, Газ, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Алексей Миллер, Газпром
"Газпром" и Казахстан подписали соглашение о переработке газа
"Газпром" и Казахстан подписали соглашение об условиях переработки газа из республики в РФ