"Газпром" и Казахстан подписали соглашение о переработке газа

2025-10-08T22:17+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. "Газпром" и Казахстан подписали соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России, сообщила компания. "ПМГФ-2025: "Газпром" и Казахстан расширяют взаимовыгодное сотрудничество. В рамках рабочей встречи председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр обсудили перспективы развития взаимодействия в газовой сфере", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Отмечена нацеленность сторон на долгосрочное сотрудничество с учетом возрастающей потребности Казахстана в природном газе. "Подписано соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России", – добавили в "Газпроме".

