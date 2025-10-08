https://1prime.ru/20251008/spg-863304854.html
Парагвай хочет сотрудничать с Россией по транспортировке СПГ
Парагвай хочет сотрудничать с Россией по транспортировке СПГ - 08.10.2025, ПРАЙМ
Парагвай хочет сотрудничать с Россией по транспортировке СПГ
Парагвай, где рассматривают строительство электростанций на газе, заинтересован в потенциальном сотрудничестве с Россией по транспортировке СПГ, сообщил... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T21:10+0300
2025-10-08T21:10+0300
2025-10-08T21:10+0300
экономика
газ
россия
парагвай
аргентина
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/95/841399557_99:0:2972:1616_1920x0_80_0_0_903c8701de2daf2aea92f3d0e5697f0e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Парагвай, где рассматривают строительство электростанций на газе, заинтересован в потенциальном сотрудничестве с Россией по транспортировке СПГ, сообщил торговый представитель РФ в Аргентине, по совместительству в Уругвае и Парагвае Виталий Кондратенко. "Для покрытия пиков напряжения они рассматривают строительство газовых теплоэлектростанций. Своего газа у них нет. Значит, либо трубопроводный газ из Аргентины, либо сжиженный. Они хотели бы наладить сотрудничество с Россией по транспортировке СПГ для этих перспективных станций", - сказал он, выступая на Петербургском международном газовом форуме. При этом торгпред отметил, что транспортировка в Парагвай осложняется отсутствием у страны выхода к морю.
https://1prime.ru/20251008/smi-863291201.html
парагвай
аргентина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/95/841399557_458:0:2613:1616_1920x0_80_0_0_2abe1564085889e75b280dbb3620d2ab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, парагвай, аргентина, рф
Экономика, Газ, РОССИЯ, ПАРАГВАЙ, АРГЕНТИНА, РФ
Парагвай хочет сотрудничать с Россией по транспортировке СПГ
Кондратенко: Парагвай хочет сотрудничать с Россией по транспортировке СПГ