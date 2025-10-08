Парагвай хочет сотрудничать с Россией по транспортировке СПГ

https://1prime.ru/20251008/spg-863304854.html

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Парагвай, где рассматривают строительство электростанций на газе, заинтересован в потенциальном сотрудничестве с Россией по транспортировке СПГ, сообщил торговый представитель РФ в Аргентине, по совместительству в Уругвае и Парагвае Виталий Кондратенко. "Для покрытия пиков напряжения они рассматривают строительство газовых теплоэлектростанций. Своего газа у них нет. Значит, либо трубопроводный газ из Аргентины, либо сжиженный. Они хотели бы наладить сотрудничество с Россией по транспортировке СПГ для этих перспективных станций", - сказал он, выступая на Петербургском международном газовом форуме. При этом торгпред отметил, что транспортировка в Парагвай осложняется отсутствием у страны выхода к морю.

