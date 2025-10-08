https://1prime.ru/20251008/sravni-863282627.html

Сравни и Группа Arenadata объявили о стратегическом сотрудничестве

Сравни и Группа Arenadata объявили о стратегическом сотрудничестве - 08.10.2025

Сравни и Группа Arenadata объявили о стратегическом сотрудничестве

Финансовый маркетплейс Сравни и ведущий российский разработчик программного обеспечения в сфере систем управления и обработки данных Группа Arenadata в ходе... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T14:30+0300

2025-10-08T14:30+0300

2025-10-08T14:30+0300

сравни

технологии

МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни и ведущий российский разработчик программного обеспечения в сфере систем управления и обработки данных Группа Arenadata в ходе форума "Финополис-2025" объявили о заключении соглашения о стратегическом сотрудничестве. Сотрудничество направлено на внедрение современных методик управления данными и применение передовых технологий. Цель - повышение операционной эффективности и открытие новых точек роста. Компании создают совместную дата-стратегию, что позволяет систематизировать процессы обработки данных и обеспечить стабильное развитие информационной экосистемы для роста бизнеса. "Партнерство с Группой Arenadata позволит нам предлагать клиентам инновационные и надежные продукты, а также оперативно адаптироваться к изменениям на рынке. Наша цель — не просто предоставлять технологии, а создавать долгосрочные ценности для бизнеса и общества через цифровые решения, которые меняют подход к работе и взаимодействию с клиентами", — отметил директор по развитию финансовых продуктов в Сравни Магомед Гамзаев во время процедуры подписания. По словам коммерческого директора Группы Arenadata Андрея Жукова, партнерство позволяет объединить компетенции обеих компаний в области управления данными с глубоким пониманием специфики финтеха. "Оно открывает перспективы для развития современных подходов к работе с информационными активами в финансовой отрасли", — заключил он.

