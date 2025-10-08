Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сравни и T2 объединяют финансовый и коммуникационный секторы - 08.10.2025
Сравни и T2 объединяют финансовый и коммуникационный секторы
Сравни и T2 объединяют финансовый и коммуникационный секторы - 08.10.2025, ПРАЙМ
Сравни и T2 объединяют финансовый и коммуникационный секторы
Финансовый маркетплейс Сравни и российский оператор мобильной связи T2 объявили о заключении соглашения о сотрудничестве в рамках форума "Финополис-2025". | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T16:55+0300
2025-10-08T16:55+0300
МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни и российский оператор мобильной связи T2 объявили о заключении соглашения о сотрудничестве в рамках форума "Финополис-2025". Соглашение направлено на стратегическое объединение ресурсов и экспертизы обеих компаний для совместной реализации инновационных проектов, оценки их эффективности, развития продуктового и сервисного функционала, а также внедрения решений в области управления услугами и мониторинга клиентов. Целью партнерства является масштабирование взаимодействия финансового и коммуникационного секторов, внедрение инновационных решений, направленных на повышение уровня сервиса и удовлетворенности клиентов, а также формирование нового этапа взаимодействия между коммуникационными и цифровыми индустриями. "Мы видим огромные возможности в объединении нашего опыта в сфере коммуникационных и финансовых технологий. Глубокий анализ клиентского поведения и детальное изучение моделей их активности позволяют совершенствовать системы управления финансовыми продуктами. Это делает финансовые операции более прозрачными и надежными, усиливая доверие пользователей к цифровым инструментам", – отметил генеральный директор Сравни Александр Крайник во время церемонии подписания. По словам заместителя генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирины Лебедевой, компании намерены продолжить совместное создание собственных финансовых продуктов и внедрение новых услуг в контур приложения Т2. "Экспертиза маркетплейса, статус компании как оператора финансовых платформ и технологический потенциал помогут улучшить и расширить клиентский опыт абонентов Т2 на финансовом поле. Подписание соглашения позволит создать пространство, где мобильная связь и финтех работают в тесной синергии в интересах пользователей", – подытожила она.
16:55 08.10.2025
 
Сравни и T2 объединяют финансовый и коммуникационный секторы

Сравни и T2 заключили соглашение о реализации инновационных проектов

© Фото : Пресс-служба финансового маркетплейса СравниФинансовый маркетплейс Сравни и российский оператор мобильной связи T2 объявили о заключении соглашения о сотрудничестве в рамках форума "Финополис-2025"
Финансовый маркетплейс Сравни и российский оператор мобильной связи T2 объявили о заключении соглашения о сотрудничестве в рамках форума Финополис-2025 - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
© Фото : Пресс-служба финансового маркетплейса Сравни
МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни и российский оператор мобильной связи T2 объявили о заключении соглашения о сотрудничестве в рамках форума "Финополис-2025".
Соглашение направлено на стратегическое объединение ресурсов и экспертизы обеих компаний для совместной реализации инновационных проектов, оценки их эффективности, развития продуктового и сервисного функционала, а также внедрения решений в области управления услугами и мониторинга клиентов.
Целью партнерства является масштабирование взаимодействия финансового и коммуникационного секторов, внедрение инновационных решений, направленных на повышение уровня сервиса и удовлетворенности клиентов, а также формирование нового этапа взаимодействия между коммуникационными и цифровыми индустриями.
“Мы видим огромные возможности в объединении нашего опыта в сфере коммуникационных и финансовых технологий. Глубокий анализ клиентского поведения и детальное изучение моделей их активности позволяют совершенствовать системы управления финансовыми продуктами. Это делает финансовые операции более прозрачными и надежными, усиливая доверие пользователей к цифровым инструментам”, – отметил генеральный директор Сравни Александр Крайник во время церемонии подписания.
По словам заместителя генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирины Лебедевой, компании намерены продолжить совместное создание собственных финансовых продуктов и внедрение новых услуг в контур приложения Т2.
“Экспертиза маркетплейса, статус компании как оператора финансовых платформ и технологический потенциал помогут улучшить и расширить клиентский опыт абонентов Т2 на финансовом поле. Подписание соглашения позволит создать пространство, где мобильная связь и финтех работают в тесной синергии в интересах пользователей”, – подытожила она.
