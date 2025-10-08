https://1prime.ru/20251008/sravni-863283322.html

Сравни и T2 объединяют финансовый и коммуникационный секторы

Сравни и T2 объединяют финансовый и коммуникационный секторы - 08.10.2025, ПРАЙМ

Сравни и T2 объединяют финансовый и коммуникационный секторы

Финансовый маркетплейс Сравни и российский оператор мобильной связи T2 объявили о заключении соглашения о сотрудничестве в рамках форума "Финополис-2025". | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T16:55+0300

2025-10-08T16:55+0300

2025-10-08T16:55+0300

сравни

бизнес

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/08/863294881_0:821:2048:1973_1920x0_80_0_0_6bac7a14e2993a59e43f6a3a4b34f5a5.jpg

МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни и российский оператор мобильной связи T2 объявили о заключении соглашения о сотрудничестве в рамках форума "Финополис-2025". Соглашение направлено на стратегическое объединение ресурсов и экспертизы обеих компаний для совместной реализации инновационных проектов, оценки их эффективности, развития продуктового и сервисного функционала, а также внедрения решений в области управления услугами и мониторинга клиентов. Целью партнерства является масштабирование взаимодействия финансового и коммуникационного секторов, внедрение инновационных решений, направленных на повышение уровня сервиса и удовлетворенности клиентов, а также формирование нового этапа взаимодействия между коммуникационными и цифровыми индустриями. “Мы видим огромные возможности в объединении нашего опыта в сфере коммуникационных и финансовых технологий. Глубокий анализ клиентского поведения и детальное изучение моделей их активности позволяют совершенствовать системы управления финансовыми продуктами. Это делает финансовые операции более прозрачными и надежными, усиливая доверие пользователей к цифровым инструментам”, – отметил генеральный директор Сравни Александр Крайник во время церемонии подписания. По словам заместителя генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирины Лебедевой, компании намерены продолжить совместное создание собственных финансовых продуктов и внедрение новых услуг в контур приложения Т2. “Экспертиза маркетплейса, статус компании как оператора финансовых платформ и технологический потенциал помогут улучшить и расширить клиентский опыт абонентов Т2 на финансовом поле. Подписание соглашения позволит создать пространство, где мобильная связь и финтех работают в тесной синергии в интересах пользователей”, – подытожила она.

https://1prime.ru/20250811/sravni-860476186.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сравни, бизнес, технологии