Сравни и T2 объединяют финансовый и коммуникационный секторы
МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни и российский оператор мобильной связи T2 объявили о заключении соглашения о сотрудничестве в рамках форума "Финополис-2025". Соглашение направлено на стратегическое объединение ресурсов и экспертизы обеих компаний для совместной реализации инновационных проектов, оценки их эффективности, развития продуктового и сервисного функционала, а также внедрения решений в области управления услугами и мониторинга клиентов. Целью партнерства является масштабирование взаимодействия финансового и коммуникационного секторов, внедрение инновационных решений, направленных на повышение уровня сервиса и удовлетворенности клиентов, а также формирование нового этапа взаимодействия между коммуникационными и цифровыми индустриями. “Мы видим огромные возможности в объединении нашего опыта в сфере коммуникационных и финансовых технологий. Глубокий анализ клиентского поведения и детальное изучение моделей их активности позволяют совершенствовать системы управления финансовыми продуктами. Это делает финансовые операции более прозрачными и надежными, усиливая доверие пользователей к цифровым инструментам”, – отметил генеральный директор Сравни Александр Крайник во время церемонии подписания. По словам заместителя генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирины Лебедевой, компании намерены продолжить совместное создание собственных финансовых продуктов и внедрение новых услуг в контур приложения Т2. “Экспертиза маркетплейса, статус компании как оператора финансовых платформ и технологический потенциал помогут улучшить и расширить клиентский опыт абонентов Т2 на финансовом поле. Подписание соглашения позволит создать пространство, где мобильная связь и финтех работают в тесной синергии в интересах пользователей”, – подытожила она.
