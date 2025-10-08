https://1prime.ru/20251008/ssha-863270747.html

"Оказались в проигрыше": в США оценили новые методы России на Украине

общество

россия

сша

украина

китай

барак обама

МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не подготовлены к ведению боевых действий с широким применением дронов, как это делает Россия в конфликте на Украине, заявил Фрэнк Роуз, бывший помощник госсекретаря по контролю за вооружениями в администрации Барака Обамы, в интервью Daily Express. Роуз выразил тревогу США относительно роев беспилотников, которые Россия использует на Украине, подчеркнув их эффективность и нетипичность для американской армии. "Эти рои беспилотников фундаментально меняют методы ведения войны, и мы, Соединенные Штаты, оказались в проигрыше — мы недостаточно быстро развиваем способности справляться с этими новыми вызовами", — заявил Роуз. Он также отметил, что часть этих беспилотников оснащена искусственным интеллектом. Эксперт полагает, что если США не займутся модернизацией своих беспилотных систем, то в будущем могут оказаться в невыгодном положении в противостоянии с Россией. В сентябре глава оборонной компании Allen Control Systems, Стив Симони, сообщил порталу Axios, что в области адаптации к новой тактике ведения боев с использованием беспилотников США отстают от Китая и России, что изменило стратегические подходы американских военных.

