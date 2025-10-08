Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Оказались в проигрыше": в США оценили новые методы России на Украине
"Оказались в проигрыше": в США оценили новые методы России на Украине
"Оказались в проигрыше": в США оценили новые методы России на Украине - 08.10.2025, ПРАЙМ
"Оказались в проигрыше": в США оценили новые методы России на Украине
Соединенные Штаты не подготовлены к ведению боевых действий с широким применением дронов, как это делает Россия в конфликте на Украине, заявил Фрэнк Роуз,... | 08.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не подготовлены к ведению боевых действий с широким применением дронов, как это делает Россия в конфликте на Украине, заявил Фрэнк Роуз, бывший помощник госсекретаря по контролю за вооружениями в администрации Барака Обамы, в интервью Daily Express. Роуз выразил тревогу США относительно роев беспилотников, которые Россия использует на Украине, подчеркнув их эффективность и нетипичность для американской армии. "Эти рои беспилотников фундаментально меняют методы ведения войны, и мы, Соединенные Штаты, оказались в проигрыше — мы недостаточно быстро развиваем способности справляться с этими новыми вызовами", — заявил Роуз. Он также отметил, что часть этих беспилотников оснащена искусственным интеллектом. Эксперт полагает, что если США не займутся модернизацией своих беспилотных систем, то в будущем могут оказаться в невыгодном положении в противостоянии с Россией. В сентябре глава оборонной компании Allen Control Systems, Стив Симони, сообщил порталу Axios, что в области адаптации к новой тактике ведения боев с использованием беспилотников США отстают от Китая и России, что изменило стратегические подходы американских военных.
общество , россия, сша, украина, китай, барак обама
Общество , РОССИЯ, США, УКРАИНА, КИТАЙ, Барак Обама
05:10 08.10.2025
 
"Оказались в проигрыше": в США оценили новые методы России на Украине

Экс-сотрудник Белого дома Роуз: США не готовы к противостоянию российским БПЛА

© Фото : АО "Концерн "Калашников"Ударный беспилотник "КУБ-10Э"
Ударный беспилотник КУБ-10Э - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Ударный беспилотник "КУБ-10Э". Архивное фото
© Фото : АО "Концерн "Калашников"
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не подготовлены к ведению боевых действий с широким применением дронов, как это делает Россия в конфликте на Украине, заявил Фрэнк Роуз, бывший помощник госсекретаря по контролю за вооружениями в администрации Барака Обамы, в интервью Daily Express.
Роуз выразил тревогу США относительно роев беспилотников, которые Россия использует на Украине, подчеркнув их эффективность и нетипичность для американской армии.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
"Выиграть время": в Киеве сделали заявление после инцидента с БПЛА
6 октября, 07:05
"Эти рои беспилотников фундаментально меняют методы ведения войны, и мы, Соединенные Штаты, оказались в проигрыше — мы недостаточно быстро развиваем способности справляться с этими новыми вызовами", — заявил Роуз.
Он также отметил, что часть этих беспилотников оснащена искусственным интеллектом. Эксперт полагает, что если США не займутся модернизацией своих беспилотных систем, то в будущем могут оказаться в невыгодном положении в противостоянии с Россией.
В сентябре глава оборонной компании Allen Control Systems, Стив Симони, сообщил порталу Axios, что в области адаптации к новой тактике ведения боев с использованием беспилотников США отстают от Китая и России, что изменило стратегические подходы американских военных.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
"Мы это сделаем": Мерц сделал заявление после инцидента с БПЛА в Германии
6 октября, 03:30
 
