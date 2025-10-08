Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США внесли в черный список 29 организаций из Китая, Турции и ОАЭ - 08.10.2025
США внесли в черный список 29 организаций из Китая, Турции и ОАЭ
США внесли в черный список 29 организаций из Китая, Турции и ОАЭ - 08.10.2025, ПРАЙМ
США внесли в черный список 29 организаций из Китая, Турции и ОАЭ
Министерство торговли США внесло 29 организаций из Китая, Турции и Объединённых Арабских Эмиратов в "черный список", ограничивающий экспорт и реэкспорт товаров, | 08.10.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 8 окт – ПРАЙМ. Министерство торговли США внесло 29 организаций из Китая, Турции и Объединённых Арабских Эмиратов в "черный список", ограничивающий экспорт и реэкспорт товаров, говорится в опубликованном в среду документе ведомства. В минторге уточнили, что решение принято "в связи с действиями этих организаций, противоречащими национальным интересам и внешней политике США". Из общего числа свыше половины зарегистрированы в Китае, часть – в Турции, остальные – в ОАЭ. В документе отмечается, что добавление в список означает введение дополнительных экспортных ограничений и лицензирования на поставки, а также блокировку большинства послаблений. Решение вступает в силу 8 октября.
США внесли в черный список 29 организаций из Китая, Турции и ОАЭ

ВАШИНГТОН, 8 окт – ПРАЙМ. Министерство торговли США внесло 29 организаций из Китая, Турции и Объединённых Арабских Эмиратов в "черный список", ограничивающий экспорт и реэкспорт товаров, говорится в опубликованном в среду документе ведомства.
В минторге уточнили, что решение принято "в связи с действиями этих организаций, противоречащими национальным интересам и внешней политике США". Из общего числа свыше половины зарегистрированы в Китае, часть – в Турции, остальные – в ОАЭ.
В документе отмечается, что добавление в список означает введение дополнительных экспортных ограничений и лицензирования на поставки, а также блокировку большинства послаблений.
Решение вступает в силу 8 октября.
