США внесли в черный список 29 организаций из Китая, Турции и ОАЭ

2025-10-08T16:23+0300

ВАШИНГТОН, 8 окт – ПРАЙМ. Министерство торговли США внесло 29 организаций из Китая, Турции и Объединённых Арабских Эмиратов в "черный список", ограничивающий экспорт и реэкспорт товаров, говорится в опубликованном в среду документе ведомства. В минторге уточнили, что решение принято "в связи с действиями этих организаций, противоречащими национальным интересам и внешней политике США". Из общего числа свыше половины зарегистрированы в Китае, часть – в Турции, остальные – в ОАЭ. В документе отмечается, что добавление в список означает введение дополнительных экспортных ограничений и лицензирования на поставки, а также блокировку большинства послаблений. Решение вступает в силу 8 октября.

