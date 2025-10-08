https://1prime.ru/20251008/ssha-863292780.html
США внесли в черный список 29 организаций из Китая, Турции и ОАЭ
США внесли в черный список 29 организаций из Китая, Турции и ОАЭ - 08.10.2025, ПРАЙМ
США внесли в черный список 29 организаций из Китая, Турции и ОАЭ
Министерство торговли США внесло 29 организаций из Китая, Турции и Объединённых Арабских Эмиратов в "черный список", ограничивающий экспорт и реэкспорт товаров, | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T16:23+0300
2025-10-08T16:23+0300
2025-10-08T16:23+0300
мировая экономика
китай
турция
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336150_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_862421eedda706ff4a0e76c6460ba0e9.jpg
ВАШИНГТОН, 8 окт – ПРАЙМ. Министерство торговли США внесло 29 организаций из Китая, Турции и Объединённых Арабских Эмиратов в "черный список", ограничивающий экспорт и реэкспорт товаров, говорится в опубликованном в среду документе ведомства. В минторге уточнили, что решение принято "в связи с действиями этих организаций, противоречащими национальным интересам и внешней политике США". Из общего числа свыше половины зарегистрированы в Китае, часть – в Турции, остальные – в ОАЭ. В документе отмечается, что добавление в список означает введение дополнительных экспортных ограничений и лицензирования на поставки, а также блокировку большинства послаблений. Решение вступает в силу 8 октября.
https://1prime.ru/20251008/smi-863287199.html
китай
турция
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336150_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_d6e2171c78f21da218509d1a9edf46c7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, турция, сша
Мировая экономика, КИТАЙ, ТУРЦИЯ, США
США внесли в черный список 29 организаций из Китая, Турции и ОАЭ
США внесли 29 организаций из Китая, Турции и ОАЭ в черный список экспорта