Экономика путешествий США теряет миллиард долларов в неделю из-за шатдауна

2025-10-08T22:50+0300

ВАШИНГТОН, 8 окт – ПРАЙМ. Экономика путешествий США несёт убытки около 1 миллиарда долларов еженедельно из-за продолжающегося шатдауна правительства страны, говорится в обнародованном в среду заявлении Американской туристической ассоциации. "Этот шатдаун наносит реальный, необратимый ущерб", — заявил глава ассоциации Джефф Фриман. По его словам, из-за нехватки финансирования путешественники сталкиваются с "увеличением очередей в аэропортах, задержками рейсов, сокращением числа вылетов и даже временным прекращением работы диспетчерских башен". Ассоциация предупредила, что, если правительство не возобновит работу в ближайшее время, ущерб продолжит расти — "для местных сообществ, малого бизнеса и всей страны в целом". Согласно подсчётам ассоциации, общий объём потерь уже превысил 1 миллиард долларов, что отражено на их онлайн-счётчике, фиксирующем последствия шатдауна в режиме реального времени. "Путешествия удерживают Америку в движении. Когда они останавливаются, последствия ощущаются в каждом уголке страны", — добавил Фриман.

