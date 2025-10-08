Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономика путешествий США теряет миллиард долларов в неделю из-за шатдауна - 08.10.2025, ПРАЙМ
Экономика путешествий США теряет миллиард долларов в неделю из-за шатдауна
2025-10-08T22:50+0300
2025-10-08T22:50+0300
экономика
туризм
бизнес
сша
финансы
ВАШИНГТОН, 8 окт – ПРАЙМ. Экономика путешествий США несёт убытки около 1 миллиарда долларов еженедельно из-за продолжающегося шатдауна правительства страны, говорится в обнародованном в среду заявлении Американской туристической ассоциации. "Этот шатдаун наносит реальный, необратимый ущерб", — заявил глава ассоциации Джефф Фриман. По его словам, из-за нехватки финансирования путешественники сталкиваются с "увеличением очередей в аэропортах, задержками рейсов, сокращением числа вылетов и даже временным прекращением работы диспетчерских башен". Ассоциация предупредила, что, если правительство не возобновит работу в ближайшее время, ущерб продолжит расти — "для местных сообществ, малого бизнеса и всей страны в целом". Согласно подсчётам ассоциации, общий объём потерь уже превысил 1 миллиард долларов, что отражено на их онлайн-счётчике, фиксирующем последствия шатдауна в режиме реального времени. "Путешествия удерживают Америку в движении. Когда они останавливаются, последствия ощущаются в каждом уголке страны", — добавил Фриман.
сша
туризм, бизнес, сша, финансы
Экономика, Туризм, Бизнес, США, Финансы
22:50 08.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Флаги США возле Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке
Флаги США возле Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
ВАШИНГТОН, 8 окт – ПРАЙМ. Экономика путешествий США несёт убытки около 1 миллиарда долларов еженедельно из-за продолжающегося шатдауна правительства страны, говорится в обнародованном в среду заявлении Американской туристической ассоциации.
"Этот шатдаун наносит реальный, необратимый ущерб", — заявил глава ассоциации Джефф Фриман. По его словам, из-за нехватки финансирования путешественники сталкиваются с "увеличением очередей в аэропортах, задержками рейсов, сокращением числа вылетов и даже временным прекращением работы диспетчерских башен".
Ассоциация предупредила, что, если правительство не возобновит работу в ближайшее время, ущерб продолжит расти — "для местных сообществ, малого бизнеса и всей страны в целом".
Согласно подсчётам ассоциации, общий объём потерь уже превысил 1 миллиард долларов, что отражено на их онлайн-счётчике, фиксирующем последствия шатдауна в режиме реального времени.
"Путешествия удерживают Америку в движении. Когда они останавливаются, последствия ощущаются в каждом уголке страны", — добавил Фриман.
Заголовок открываемого материала