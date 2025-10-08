В ВТБ сделали прогноз по ключевой ставке

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-08T18:54+0300
2025-10-08T18:54+0300
экономика
банки
финансы
минфин
втб
госдума
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Банк России может взять короткую паузу в снижении ключевой ставки, чтобы проследить влияние предложенных Минфином РФ налоговых изменений, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "Мой прогноз - короткая пауза и дальше продолжение снижения ключевой ставки", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Пьянов пояснил, что регулятор остановит изменение ставки на одно или два заседания "с целью реальных данных, как повлияло увеличение НДС на уровень ценовой стабильности и на инфляционные ожидания населения и юридических лиц". "И после того, когда эти данные поступят, можно говорить о, по сути, дальнейшем продолжении цикла снижения ключевой ставки, потому что повышение налогов дезинфляционно средне- и долгосрочно", - сказал Пьянов. "Огромное значение имеют те налоговые изменения, которые сейчас внесены в Госдуму, в частности, повышение НДС. По опыту повышения НДС в прошлых периодах, в 2019 год, обычно это приводит к краткосрочному повышению цен, увеличению инфляционных ожиданий, которые потом стабилизируются. И обычно повышение налогов является дезинфляционным фактором, потому что уменьшает спрос", - отметил он. Минфин в рамках бюджетного пакета предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%.
банки, финансы, минфин, втб, госдума
Экономика, Банки, Финансы, Минфин, ВТБ, Госдума
18:54 08.10.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Банк России . Архивное фото
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Банк России может взять короткую паузу в снижении ключевой ставки, чтобы проследить влияние предложенных Минфином РФ налоговых изменений, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Мой прогноз - короткая пауза и дальше продолжение снижения ключевой ставки", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Пьянов пояснил, что регулятор остановит изменение ставки на одно или два заседания "с целью реальных данных, как повлияло увеличение НДС на уровень ценовой стабильности и на инфляционные ожидания населения и юридических лиц".
"И после того, когда эти данные поступят, можно говорить о, по сути, дальнейшем продолжении цикла снижения ключевой ставки, потому что повышение налогов дезинфляционно средне- и долгосрочно", - сказал Пьянов.
"Огромное значение имеют те налоговые изменения, которые сейчас внесены в Госдуму, в частности, повышение НДС. По опыту повышения НДС в прошлых периодах, в 2019 год, обычно это приводит к краткосрочному повышению цен, увеличению инфляционных ожиданий, которые потом стабилизируются. И обычно повышение налогов является дезинфляционным фактором, потому что уменьшает спрос", - отметил он.
Минфин в рамках бюджетного пакета предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%.
Решетников рассказал о влиянии высоких ставок на рост экономики
6 октября, 09:46
