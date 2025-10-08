Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбер предложил ввести единый стандарт для кредитного страхования жизни - 08.10.2025
Сбер предложил ввести единый стандарт для кредитного страхования жизни
Сбер предложил ввести единый стандарт для кредитного страхования жизни - 08.10.2025, ПРАЙМ
Сбер предложил ввести единый стандарт для кредитного страхования жизни
Сбербанк считает необходимым создание единого стандарта для кредитного страхования жизни, что позволит устранить различия в условиях у разных страховщиков и... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T13:30+0300
2025-10-08T13:30+0300
сбербанк
сберстрахование жизни
руслан вестеровский
банки
финансы
МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Сбербанк считает необходимым создание единого стандарта для кредитного страхования жизни, что позволит устранить различия в условиях у разных страховщиков и защитить интересы клиентов. Об этом заявил на форуме Финополис-2025 старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбера Руслан Вестеровский."Сегодня условия кредитного страхования существенно различаются в разных страховых компаниях. Единый стандарт помог бы устранить это неравенство и защитить интересы различных категорий заемщиков", — отметил он.По его словам, на долю страховых компаний Сбера приходится 40% суммарных выплат по всему страховому рынку, а на "СберСтрахование жизни" — 90% выплат рынка по кредитному страхованию жизни. "Мы видим, что в других страховых компаниях соотношение сборов и выплат по кредитному страхованию жизни составляет всего 10-13%. Анализируя правила других страховщиков, мы понимаем, что некоторые из них по сути являются невыплатными", — подчеркнул Вестеровский. Также он напомнил, что Сбербанк сохраняет лидирующую позицию на российском рынке ипотеки, удерживая более половины всех выдач по ипотечным кредитам в 2025 году. "Наша ответственность — сделать так, чтобы каждый заемщик, оформивший договор страхования жизни в Сбере, был уверен, что его защита будет реальной и прозрачной", — подчеркнул топ-менеджер.С 1 сентября в Сбере начали действовать новые требования по страхованию жизни ипотечных заемщиков. Теперь клиенты банка могут оформить надёжный полис ипотечного страхования жизни той компании, которая подтвердила соответствие высоким стандартам Сбера. Согласно новым правилам, выплаты по риску ухода из жизни должны производиться в течение пяти рабочих дней, суммы до 5 миллионов рублей — по сокращенному пакету документов. На сегодняшний день соответствие новым требованиям подтвердили уже 20 страховых компаний, включая крупнейших федеральных и региональных игроков. "Мы считаем, что такие требования стоит распространить как стандарт для всего рынка", — заключил Вестеровский.
сбербанк, сберстрахование жизни, руслан вестеровский, банки, финансы
Сбербанк, СберСтрахование жизни, Руслан Вестеровский, Банки, Финансы
Сбер предложил ввести единый стандарт для кредитного страхования жизни

Сбер выступил за введение единого стандарта для кредитного страхования жизни

"СберСтрахование жизни" оценило рост числа застрахованных россиян
6 октября, 00:00
"СберСтрахование жизни" оценило рост числа застрахованных россиян
6 октября, 00:00
 
СбербанкСберСтрахование жизниРуслан ВестеровскийБанкиФинансы
 
 
