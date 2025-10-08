https://1prime.ru/20251008/sudy-863271541.html
Суды признали законными действия ответчика по иску Tefal
Суды признали законными действия ответчика по иску Tefal
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Российские арбитражные суды трех инстанций, рассмотрев иск известного французского производителя бытовой техники и посуды Tefal, признали не нарушающими его права действия ответчика ЗАО "Олди Лтд" по продаже оригинальной продукции истца на маркетплейсе, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Tefal просила взыскать с ответчика 270 тысяч рублей компенсации за незаконное, по мнению истца, использование ее товарного знака, выразившееся в продаже на маркетплейсе электротехники, маркированной брендом Tefal.
Как отметил арбитражный суд Москвы, "предложение к продаже на сайте в сети Интернет товара, маркированного этим товарным знаком, не является нарушением, за исключением случая, если из материалов дела следует, что ответчик предлагает к продаже контрафактный товар".
Между тем, "Олди Лтд" представила доказательства, что получила спорную продукцию по договорам с крупными оптовыми поставщиками. В деле есть в том числе письмо от ООО "Мерлион", официального дистрибутора товаров бренда Tefal, закупающего товары у официального представителя Tefal в России - ООО "СЭБ-Восток".
"Товар, поставляемый по вышеуказанным договорам, не является контрафактным, введен в гражданский оборот легальным образом", - указал суд в решении, отказывая в иске. С первой инстанцией согласились Девятый арбитражный апелляционный суд в апреле и Суд по интеллектуальным правам 6 октября, отклонившие жалобы истца.
По данным Роспатента, товарный знак Tefal, ставший предметом спора, был зарегистрирован в России еще в декабре 1991 года и сейчас действует до 2031 года. Он распространяется на такие товары одного класса, как электрические бытовые приборы, а именно - мельницы и миксеры для пищевых продуктов, роботы для домашнего хозяйства, соковыжималки для цитрусовых, кофемолки, устройства для открывания устриц, машины для чистки, мойки, стиральные машины и другие.
В России охраняется также международный товарный знак Tefal, который французская компания зарегистрировала в 1974 году. Он охватывает все классы товаров и услуг и действует сейчас до 2034 года. Аналогичный российский бренд действует до 2027 года. Этот знак зарегистрирован, в частности, для таких товаров единственного класса, как кухонные принадлежности, котлы, кастрюли, сковородки, сотейники, блюда для яиц.
