ЕК хочет использовать стену от дронов для слежения за теневым флотом России - 08.10.2025
ЕК хочет использовать стену от дронов для слежения за теневым флотом России
2025-10-08T10:52+0300
2025-10-08T10:52+0300
БРЮССЕЛЬ, 8 окт – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что планирует задействовать создаваемую на восточных границах Евросоюза так называемую стену от дронов, в том числе, для слежения за танкерами, которые якобы могут перевозить российскую нефть и которые в Брюсселе называют "теневым флотом". Об этом глава ЕК заявила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. "Я говорю о таких общеевропейских флагманах, как Eastern Flank Watch и Drone Wall. Drone Wall - это наш ответ на реалии современной войны… От реагирования на стихийные бедствия до борьбы с международной организованной преступностью. От мониторинга вооружённой миграции до контроля над российским теневым флотом", - сказала фон дер Ляйен. Президент РФ Владимир Путин 2 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что в международном морском праве нет понятия "теневой флот". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. В начале сентября бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В свою очередь, в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
БРЮССЕЛЬ, 8 окт – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что планирует задействовать создаваемую на восточных границах Евросоюза так называемую стену от дронов, в том числе, для слежения за танкерами, которые якобы могут перевозить российскую нефть и которые в Брюсселе называют "теневым флотом".
Об этом глава ЕК заявила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
"Я говорю о таких общеевропейских флагманах, как Eastern Flank Watch и Drone Wall. Drone Wall - это наш ответ на реалии современной войны… От реагирования на стихийные бедствия до борьбы с международной организованной преступностью. От мониторинга вооружённой миграции до контроля над российским теневым флотом", - сказала фон дер Ляйен.
Президент РФ Владимир Путин 2 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что в международном морском праве нет понятия "теневой флот".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В начале сентября бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В свою очередь, в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
