https://1prime.ru/20251008/tankery-863278947.html

ЕК хочет использовать стену от дронов для слежения за теневым флотом России

ЕК хочет использовать стену от дронов для слежения за теневым флотом России - 08.10.2025, ПРАЙМ

ЕК хочет использовать стену от дронов для слежения за теневым флотом России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что планирует задействовать создаваемую на восточных границах Евросоюза так называемую стену от дронов, в том... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T10:52+0300

2025-10-08T10:52+0300

2025-10-08T10:52+0300

экономика

мировая экономика

рф

запад

москва

урсула фон дер ляйен

владимир путин

марио драги

ес

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860538386_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_d3e5e1fdfd96dd155e5f48ba0723b0b6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 окт – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что планирует задействовать создаваемую на восточных границах Евросоюза так называемую стену от дронов, в том числе, для слежения за танкерами, которые якобы могут перевозить российскую нефть и которые в Брюсселе называют "теневым флотом". Об этом глава ЕК заявила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. "Я говорю о таких общеевропейских флагманах, как Eastern Flank Watch и Drone Wall. Drone Wall - это наш ответ на реалии современной войны… От реагирования на стихийные бедствия до борьбы с международной организованной преступностью. От мониторинга вооружённой миграции до контроля над российским теневым флотом", - сказала фон дер Ляйен. Президент РФ Владимир Путин 2 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что в международном морском праве нет понятия "теневой флот". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. В начале сентября бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В свою очередь, в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

https://1prime.ru/20251007/ekonomika-863266815.html

рф

запад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, рф, запад, москва, урсула фон дер ляйен, владимир путин, марио драги, ес, ек, валдай