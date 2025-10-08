https://1prime.ru/20251008/teatr-863305844.html

Севастопольскому театру выделили 50 миллионов рублей

Севастопольскому театру выделили 50 миллионов рублей - 08.10.2025

Севастопольскому театру выделили 50 миллионов рублей

Правительство РФ направило Минкультуры России 50 миллионов рублей на содержание Севастопольского государственного театра оперы и балета, соответствующее... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T21:53+0300

2025-10-08T21:53+0300

2025-10-08T21:53+0300

экономика

россия

бизнес

рф

михаил мишустин

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ направило Минкультуры России 50 миллионов рублей на содержание Севастопольского государственного театра оперы и балета, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. "Направить Минкультуры России в 2025 году бюджетные ассигнования… в размере 50 миллионов рублей на содержание и обеспечение деятельности федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Севастопольский государственный театр оперы и балета", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Также Минкультуры России поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств и представить доклад в правительство РФ до 1 апреля 2026 года.

