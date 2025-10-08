https://1prime.ru/20251008/teatr-863305844.html
Севастопольскому театру выделили 50 миллионов рублей
Севастопольскому театру выделили 50 миллионов рублей - 08.10.2025, ПРАЙМ
Севастопольскому театру выделили 50 миллионов рублей
Правительство РФ направило Минкультуры России 50 миллионов рублей на содержание Севастопольского государственного театра оперы и балета, соответствующее... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T21:53+0300
2025-10-08T21:53+0300
2025-10-08T21:53+0300
экономика
россия
бизнес
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861471191_0:63:2000:1188_1920x0_80_0_0_01e3ac73570491406b8ea94e6296986e.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ направило Минкультуры России 50 миллионов рублей на содержание Севастопольского государственного театра оперы и балета, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. "Направить Минкультуры России в 2025 году бюджетные ассигнования… в размере 50 миллионов рублей на содержание и обеспечение деятельности федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Севастопольский государственный театр оперы и балета", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Также Минкультуры России поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств и представить доклад в правительство РФ до 1 апреля 2026 года.
https://1prime.ru/20251007/budapesht-863228339.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861471191_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_62cef4e17fd206e5b5265c722597bd16.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, рф, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ, Михаил Мишустин
Севастопольскому театру выделили 50 миллионов рублей
Правительство России выделило 50 млн рублей Севастопольскому театру оперы и балета
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ направило Минкультуры России 50 миллионов рублей на содержание Севастопольского государственного театра оперы и балета, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Направить Минкультуры России в 2025 году бюджетные ассигнования… в размере 50 миллионов рублей на содержание и обеспечение деятельности федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Севастопольский государственный театр оперы и балета", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Также Минкультуры России поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств и представить доклад в правительство РФ
до 1 апреля 2026 года.
Спектакль по пьесе Островского показали в Будапеште