Севастопольскому театру выделили 50 миллионов рублей - 08.10.2025
Севастопольскому театру выделили 50 миллионов рублей
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ направило Минкультуры России 50 миллионов рублей на содержание Севастопольского государственного театра оперы и балета, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. "Направить Минкультуры России в 2025 году бюджетные ассигнования… в размере 50 миллионов рублей на содержание и обеспечение деятельности федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Севастопольский государственный театр оперы и балета", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Также Минкультуры России поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств и представить доклад в правительство РФ до 1 апреля 2026 года.
21:53 08.10.2025
 
Севастопольскому театру выделили 50 миллионов рублей

Правительство России выделило 50 млн рублей Севастопольскому театру оперы и балета

© РИА Новости . Павел КомаровТабличка у входа в репетиционный зал
Табличка у входа в репетиционный зал - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Табличка у входа в репетиционный зал. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Комаров
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ направило Минкультуры России 50 миллионов рублей на содержание Севастопольского государственного театра оперы и балета, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Направить Минкультуры России в 2025 году бюджетные ассигнования… в размере 50 миллионов рублей на содержание и обеспечение деятельности федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Севастопольский государственный театр оперы и балета", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Также Минкультуры России поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств и представить доклад в правительство РФ до 1 апреля 2026 года.
Здание Парламента - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Спектакль по пьесе Островского показали в Будапеште
Вчера, 00:56
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесРФМихаил Мишустин
 
 
