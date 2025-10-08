https://1prime.ru/20251008/toplivo-863292448.html
На Петербургской бирже выросла стоимость бензина
На Петербургской бирже выросла стоимость бензина - 08.10.2025, ПРАЙМ
На Петербургской бирже выросла стоимость бензина
Стоимость бензина и всех сортов дизельного топлива выросла на Петербургской бирже в среду, следует из материалов торгов. | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T16:11+0300
2025-10-08T16:11+0300
2025-10-08T16:11+0300
рынок
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423546_0:108:3259:1941_1920x0_80_0_0_28f57742577deb4b5bbf3d940c8841fc.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина и всех сортов дизельного топлива выросла на Петербургской бирже в среду, следует из материалов торгов. К закрытию торговой сессии бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожал на 0,03%, до 74 126 рублей да тонну, марка Аи-95 - на 0,17%, до 79 945 рублей. Тонна летнего дизтоплива выросла в цене на 0,49% - до 73 027 рублей. Стоимость межсезонного сорта выросла на 0,15%, до 70 999 рублей за тонну, зимнего - на 0,19%, до 77 664 рублей. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 1,09%, до 18 129 рублей за тонну, на авиакеросин - на 2,57%, до 75 169 рублей за тонну. При этом мазут подорожал на 2,52% - до 25 169 рублей за тонну. Правительство РФ продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Предполагалось, что в октябре ограничения будут действовать только для трейдеров. В правительстве поясняли, что мера введена для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
https://1prime.ru/20251007/shaskolskiy-863247910.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423546_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_a5a905862ca0382052054a1afa9a1042.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, рф
На Петербургской бирже выросла стоимость бензина
На Петербургской бирже выросла стоимость бензина и всех сортов дизельного топлива
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина и всех сортов дизельного топлива выросла на Петербургской бирже в среду, следует из материалов торгов.
К закрытию торговой сессии бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожал на 0,03%, до 74 126 рублей да тонну, марка Аи-95 - на 0,17%, до 79 945 рублей.
Тонна летнего дизтоплива выросла в цене на 0,49% - до 73 027 рублей. Стоимость межсезонного сорта выросла на 0,15%, до 70 999 рублей за тонну, зимнего - на 0,19%, до 77 664 рублей.
Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 1,09%, до 18 129 рублей за тонну, на авиакеросин - на 2,57%, до 75 169 рублей за тонну. При этом мазут подорожал на 2,52% - до 25 169 рублей за тонну.
Правительство РФ
продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Предполагалось, что в октябре ограничения будут действовать только для трейдеров. В правительстве поясняли, что мера введена для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
ФАС пытается не допустить роста цен на бензин выше уровня инфляции