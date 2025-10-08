Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
рф
москва
сергей цивилев
александр хинштейн
РФ, МОСКВА, Сергей Цивилев, Александр Хинштейн
РФ, МОСКВА, Сергей Цивилев, Александр Хинштейн
19:41 08.10.2025
 
Курская область запаслась топливом на две недели

В Курской области сформировали двухнедельный запас топлива

© РИА Новости . Алексей Сазонов
Бензоколонка автозаправочной станции
© РИА Новости . Алексей Сазонов
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Двухнедельный запас топлива сформирован в Курской области, сообщает Минэнерго РФ после рабочей встречи министра энергетики Сергея Цивилева и курского губернатора Александра Хинштейна.
‍‍‍"Сергей Цивилев обсудил с Александром Хинштейном подготовку Курской области к прохождению осенне-зимнего периода... Отдельное внимание на встрече было уделено ситуации с обеспечением Курской области топливом. Губернатор доложил, что в регионе сформирован двухнедельный запас топлива, а в ближайшее время будет поставлен дополнительный резерв", - говорится в сообщении.
Глава Минэнерго в этой связи подчеркнул, что ведомство делает все для того, чтобы избежать дефицита бензина и необоснованного роста цен. Он обратил внимание на то, федеральные АЗС в регионе работают стабильно, но у части заправочных станций фиксируется рост цен до 10 рублей за литр.
"Министерство энергетики будет добиваться привлечения к ответственности таких недобросовестных продавцов", - заявил Цивилев.
Хинштейн сообщил, что подключение социальных объектов и жилых домой к отоплению в регионе стартовало 1 октября и проходит в штатном режиме, а подготовка объектов электросетевой инфраструктуры к предстоящей зиме будет завершена в установленный срок. Министр поблагодарил губернатора за ответственный подход к обеспечению надежного энергоснабжения населения и отметил высокий уровень готовности региона к осенне-зимнему периоду.
Также речь шла о программе восстановления объектов инфраструктуры приграничных регионов, пострадавших от внешнего воздействия.
"Министерство энергетики держит ее реализацию на особом контроле", - сообщил Цивилев.
Министр также напомнил, что федеральный завершающий штаб по прохождению осенне-зимнего периода будет проведен в рамках Российской энергетической недели, которая состоится 15-17 октября в Москве.
