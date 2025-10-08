https://1prime.ru/20251008/toplivo-863301484.html

Курская область запаслась топливом на две недели

Курская область запаслась топливом на две недели - 08.10.2025, ПРАЙМ

Курская область запаслась топливом на две недели

Двухнедельный запас топлива сформирован в Курской области, сообщает Минэнерго РФ после рабочей встречи министра энергетики Сергея Цивилева и курского... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T19:41+0300

2025-10-08T19:41+0300

2025-10-08T19:41+0300

рф

москва

сергей цивилев

александр хинштейн

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859882914_0:290:3829:2444_1920x0_80_0_0_efd7f8da4bdbf9f27f3e0336a982217e.jpg

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Двухнедельный запас топлива сформирован в Курской области, сообщает Минэнерго РФ после рабочей встречи министра энергетики Сергея Цивилева и курского губернатора Александра Хинштейна. ‍‍‍"Сергей Цивилев обсудил с Александром Хинштейном подготовку Курской области к прохождению осенне-зимнего периода... Отдельное внимание на встрече было уделено ситуации с обеспечением Курской области топливом. Губернатор доложил, что в регионе сформирован двухнедельный запас топлива, а в ближайшее время будет поставлен дополнительный резерв", - говорится в сообщении. Глава Минэнерго в этой связи подчеркнул, что ведомство делает все для того, чтобы избежать дефицита бензина и необоснованного роста цен. Он обратил внимание на то, федеральные АЗС в регионе работают стабильно, но у части заправочных станций фиксируется рост цен до 10 рублей за литр. "Министерство энергетики будет добиваться привлечения к ответственности таких недобросовестных продавцов", - заявил Цивилев. Хинштейн сообщил, что подключение социальных объектов и жилых домой к отоплению в регионе стартовало 1 октября и проходит в штатном режиме, а подготовка объектов электросетевой инфраструктуры к предстоящей зиме будет завершена в установленный срок. Министр поблагодарил губернатора за ответственный подход к обеспечению надежного энергоснабжения населения и отметил высокий уровень готовности региона к осенне-зимнему периоду. Также речь шла о программе восстановления объектов инфраструктуры приграничных регионов, пострадавших от внешнего воздействия. "Министерство энергетики держит ее реализацию на особом контроле", - сообщил Цивилев. Министр также напомнил, что федеральный завершающий штаб по прохождению осенне-зимнего периода будет проведен в рамках Российской энергетической недели, которая состоится 15-17 октября в Москве.

https://1prime.ru/20251008/toplivo-863292448.html

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, москва, сергей цивилев, александр хинштейн