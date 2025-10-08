https://1prime.ru/20251008/toplivo-863301484.html
Курская область запаслась топливом на две недели
Курская область запаслась топливом на две недели - 08.10.2025, ПРАЙМ
Курская область запаслась топливом на две недели
Двухнедельный запас топлива сформирован в Курской области, сообщает Минэнерго РФ после рабочей встречи министра энергетики Сергея Цивилева и курского... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T19:41+0300
2025-10-08T19:41+0300
2025-10-08T19:41+0300
рф
москва
сергей цивилев
александр хинштейн
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859882914_0:290:3829:2444_1920x0_80_0_0_efd7f8da4bdbf9f27f3e0336a982217e.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Двухнедельный запас топлива сформирован в Курской области, сообщает Минэнерго РФ после рабочей встречи министра энергетики Сергея Цивилева и курского губернатора Александра Хинштейна. "Сергей Цивилев обсудил с Александром Хинштейном подготовку Курской области к прохождению осенне-зимнего периода... Отдельное внимание на встрече было уделено ситуации с обеспечением Курской области топливом. Губернатор доложил, что в регионе сформирован двухнедельный запас топлива, а в ближайшее время будет поставлен дополнительный резерв", - говорится в сообщении. Глава Минэнерго в этой связи подчеркнул, что ведомство делает все для того, чтобы избежать дефицита бензина и необоснованного роста цен. Он обратил внимание на то, федеральные АЗС в регионе работают стабильно, но у части заправочных станций фиксируется рост цен до 10 рублей за литр. "Министерство энергетики будет добиваться привлечения к ответственности таких недобросовестных продавцов", - заявил Цивилев. Хинштейн сообщил, что подключение социальных объектов и жилых домой к отоплению в регионе стартовало 1 октября и проходит в штатном режиме, а подготовка объектов электросетевой инфраструктуры к предстоящей зиме будет завершена в установленный срок. Министр поблагодарил губернатора за ответственный подход к обеспечению надежного энергоснабжения населения и отметил высокий уровень готовности региона к осенне-зимнему периоду. Также речь шла о программе восстановления объектов инфраструктуры приграничных регионов, пострадавших от внешнего воздействия. "Министерство энергетики держит ее реализацию на особом контроле", - сообщил Цивилев. Министр также напомнил, что федеральный завершающий штаб по прохождению осенне-зимнего периода будет проведен в рамках Российской энергетической недели, которая состоится 15-17 октября в Москве.
рф
москва
На Петербургской бирже выросла стоимость бензина