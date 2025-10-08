Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ пообещал не делать резких шагов по отключению карт Visa и Mastercard - 08.10.2025
ЦБ пообещал не делать резких шагов по отключению карт Visa и Mastercard
СИРИУС, 8 окт- ПРАЙМ. Резких шагов по отключению выданных в РФ карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия не будет, заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. "Мы нашли решение для того, чтобы карты не блокировались, точно как регулятор никаких резких шагов, которые доставят неудобства гражданам, мы делать не будем. Мы находимся в диалоге с банками с рынком, как предпринять правильные шаги для того, чтобы все вопросы безопасности соблюдались и работа карт не остановилась", - сказала она, отвечая на вопрос приостановится ли работа карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия.
18:12 08.10.2025 (обновлено: 18:19 08.10.2025)
 
ЦБ пообещал не делать резких шагов по отключению карт Visa и Mastercard

Банковские карты Visa и Mastercard
СИРИУС, 8 окт- ПРАЙМ. Резких шагов по отключению выданных в РФ карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия не будет, заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
"Мы нашли решение для того, чтобы карты не блокировались, точно как регулятор никаких резких шагов, которые доставят неудобства гражданам, мы делать не будем. Мы находимся в диалоге с банками с рынком, как предпринять правильные шаги для того, чтобы все вопросы безопасности соблюдались и работа карт не остановилась", - сказала она, отвечая на вопрос приостановится ли работа карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия.
ЦБ сообщил о поэтапном прекращении обслуживания продленных в РФ карт МПС
31 июля, 16:22
31 июля, 16:22
 
Заголовок открываемого материала