ЦБ пообещал не делать резких шагов по отключению карт Visa и Mastercard

2025-10-08T18:12+0300
2025-10-08T18:12+0300
2025-10-08T18:19+0300
СИРИУС, 8 окт- ПРАЙМ. Резких шагов по отключению выданных в РФ карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия не будет, заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. "Мы нашли решение для того, чтобы карты не блокировались, точно как регулятор никаких резких шагов, которые доставят неудобства гражданам, мы делать не будем. Мы находимся в диалоге с банками с рынком, как предпринять правильные шаги для того, чтобы все вопросы безопасности соблюдались и работа карт не остановилась", - сказала она, отвечая на вопрос приостановится ли работа карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия.
