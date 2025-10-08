https://1prime.ru/20251008/tsb-863297361.html

ЦБ пообещал не делать резких шагов по отключению карт Visa и Mastercard

СИРИУС, 8 окт- ПРАЙМ. Резких шагов по отключению выданных в РФ карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия не будет, заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. "Мы нашли решение для того, чтобы карты не блокировались, точно как регулятор никаких резких шагов, которые доставят неудобства гражданам, мы делать не будем. Мы находимся в диалоге с банками с рынком, как предпринять правильные шаги для того, чтобы все вопросы безопасности соблюдались и работа карт не остановилась", - сказала она, отвечая на вопрос приостановится ли работа карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия.

