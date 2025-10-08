Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго примет меры против необоснованного роста цен на независимых АЗС - 08.10.2025
Минэнерго примет меры против необоснованного роста цен на независимых АЗС
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Рост цен на топливо на независимых АЗС в ряде российских регионов превышает темпы роста на заправках крупных нефтяных компаний, Минэнерго при обнаружении таких нарушений принимает меры для недопущения необоснованного увеличения стоимости нефтепродуктов в рознице, сообщили журналистам в министерстве. "В ряде регионов отмечается рост цен на топливо на некрупных независимых заправочных станциях, превышающий темпы индексации цен крупными сетями нефтяных компаний, ведущих более социально ориентированную ценовую политику", - говорится в сообщении. Минэнерго "при обнаружении таких нарушений… оперативно направляет информацию в ФАС для принятия необходимых решений в целях недопущения необоснованного роста цен", добавили в ведомстве. Ранее первый замминистра энергетики Павел Сорокин сообщал, что совещание у вице-премьера Александра Новака, посвященное ситуации на топливном рынке, пройдет 9 октября. Источник РИА Новости отмечал, что совещание будет, в частности, посвящено ситуации с перевозками топлива железнодорожным транспортом и ценам для сельхозпроизводителей.
19:54 08.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на автозаправочной станции
Заправка автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Рост цен на топливо на независимых АЗС в ряде российских регионов превышает темпы роста на заправках крупных нефтяных компаний, Минэнерго при обнаружении таких нарушений принимает меры для недопущения необоснованного увеличения стоимости нефтепродуктов в рознице, сообщили журналистам в министерстве.
"В ряде регионов отмечается рост цен на топливо на некрупных независимых заправочных станциях, превышающий темпы индексации цен крупными сетями нефтяных компаний, ведущих более социально ориентированную ценовую политику", - говорится в сообщении.
Минэнерго "при обнаружении таких нарушений… оперативно направляет информацию в ФАС для принятия необходимых решений в целях недопущения необоснованного роста цен", добавили в ведомстве.
Ранее первый замминистра энергетики Павел Сорокин сообщал, что совещание у вице-премьера Александра Новака, посвященное ситуации на топливном рынке, пройдет 9 октября. Источник РИА Новости отмечал, что совещание будет, в частности, посвящено ситуации с перевозками топлива железнодорожным транспортом и ценам для сельхозпроизводителей.
Средние цены на бензин в России за неделю выросли на на 55 копеек
Заголовок открываемого материала