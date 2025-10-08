https://1prime.ru/20251008/tseny-863302058.html
Минэнерго примет меры против необоснованного роста цен на независимых АЗС
Минэнерго примет меры против необоснованного роста цен на независимых АЗС
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Рост цен на топливо на независимых АЗС в ряде российских регионов превышает темпы роста на заправках крупных нефтяных компаний, Минэнерго при обнаружении таких нарушений принимает меры для недопущения необоснованного увеличения стоимости нефтепродуктов в рознице, сообщили журналистам в министерстве. "В ряде регионов отмечается рост цен на топливо на некрупных независимых заправочных станциях, превышающий темпы индексации цен крупными сетями нефтяных компаний, ведущих более социально ориентированную ценовую политику", - говорится в сообщении. Минэнерго "при обнаружении таких нарушений… оперативно направляет информацию в ФАС для принятия необходимых решений в целях недопущения необоснованного роста цен", добавили в ведомстве. Ранее первый замминистра энергетики Павел Сорокин сообщал, что совещание у вице-премьера Александра Новака, посвященное ситуации на топливном рынке, пройдет 9 октября. Источник РИА Новости отмечал, что совещание будет, в частности, посвящено ситуации с перевозками топлива железнодорожным транспортом и ценам для сельхозпроизводителей.
