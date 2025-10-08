https://1prime.ru/20251008/ukraina-863270292.html

"Угроза с нового направления": боевики ВСУ сделали внезапное заявление

МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Жители приграничных регионов активно содействуют российским силам в выявлении позиций ВСУ, что создает значительные трудности для украинского командования, сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel, ссылаясь на свои источники. "Украинский командир сообщил о случае, когда российских бойцов тепло встретили в жилом доме к западу от украинских позиций. Это внезапно стало угрозой с нового направления", — отмечается в публикации. Канадский военный корреспондент Нил Хауэр утверждает, что многие жители Украины, не успевшие покинуть свои дома, активно поддерживают наступление российских войск, затрудняя задачи подразделений ВСУ. "Пророссийски настроенные мирные жители, поддерживающие (Российскую армию. — Прим. Ред.), представляют собой серьезную проблему (Для ВСУ. — Прим. Ред.) в этих деревнях на линии фронта", — рассказал он в интервью изданию. В июле военнослужащие из 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием российской группировки "Центр" поделились деталями освобождения Николаевки в ДНР. Заместитель командира разведывательного батальона Владислав Разиков подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, местное население ожидало их прихода. В сентябре солдат из группы войск "Восток", известный под позывным "Барабаш", рассказал РИА Новости, что украинские вооружённые формирования использовали мирных жителей как прикрытие при отступлении из района Новоивановки в Запорожской области. По его словам, действия против мирных граждан стали постоянной тактикой противника. Правонарушения, осуществляемые украинскими военнослужащими и иностранными наёмниками на территории российских регионов, фиксируются и рассматриваются следственными органами России. Президент России Владимир Путин ранее акцентировал на важности документирования всех преступлений киевского режима, их расследования и наказания виновных.

