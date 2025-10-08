"Угроза с нового направления": боевики ВСУ сделали внезапное заявление
Tagesspiegel: мирные жители помогают российской армии, cдавая боевиков ВСУ
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие во время боевых учений на Яворовском полигоне в Львовской области
Украинские военнослужащие во время боевых учений на Яворовском полигоне в Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Жители приграничных регионов активно содействуют российским силам в выявлении позиций ВСУ, что создает значительные трудности для украинского командования, сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel, ссылаясь на свои источники.
"Украинский командир сообщил о случае, когда российских бойцов тепло встретили в жилом доме к западу от украинских позиций. Это внезапно стало угрозой с нового направления", — отмечается в публикации.
"Пророссийски настроенные мирные жители, поддерживающие (Российскую армию. — Прим. Ред.), представляют собой серьезную проблему (Для ВСУ. — Прим. Ред.) в этих деревнях на линии фронта", — рассказал он в интервью изданию.
В июле военнослужащие из 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием российской группировки "Центр" поделились деталями освобождения Николаевки в ДНР. Заместитель командира разведывательного батальона Владислав Разиков подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, местное население ожидало их прихода.
В сентябре солдат из группы войск "Восток", известный под позывным "Барабаш", рассказал РИА Новости, что украинские вооружённые формирования использовали мирных жителей как прикрытие при отступлении из района Новоивановки в Запорожской области.
По его словам, действия против мирных граждан стали постоянной тактикой противника.
Правонарушения, осуществляемые украинскими военнослужащими и иностранными наёмниками на территории российских регионов, фиксируются и рассматриваются следственными органами России. Президент России Владимир Путин ранее акцентировал на важности документирования всех преступлений киевского режима, их расследования и наказания виновных.