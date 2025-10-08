https://1prime.ru/20251008/ukraina-863283904.html

В Европе выступили с громким заявлением из-за опасной выходки Украины

В Европе выступили с громким заявлением из-за опасной выходки Украины - 08.10.2025, ПРАЙМ

В Европе выступили с громким заявлением из-за опасной выходки Украины

Украина угрожает всему европейскому континенту из-за обстрелов Запорожской АЭС, заявил Армандо Мема, член финской национально-консервативной партии "Альянс... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T12:14+0300

2025-10-08T12:14+0300

2025-10-08T12:14+0300

европа

украина

запорожская аэс

магатэ

энергодар

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg

МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Украина угрожает всему европейскому континенту из-за обстрелов Запорожской АЭС, заявил Армандо Мема, член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы", в соцсети X."Мы предоставляем поддержку Украине, а теперь она угрожает всей Европе своими безответственными атаками на ядерные электростанции", — подчеркнул онПолитик выразил мнение, что действия украинских сил очень опасные и неоправданные, поскольку любой инцидент на атомном объекте способен вызвать катастрофические последствия.6 октября украинские вооруженные силы снова атаковали Запорожскую АЭС и город Энергодар.Запорожская АЭС находится на левом берегу реки Днепр, вблизи Энергодара. Эта атомная станция является крупнейшей в Европе по количеству блоков и установленной мощности, она включает шесть энергоблоков по одному гигаватту. С 1 сентября 2022 года на объекте работают наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года управление АЭС было передано российским специалистам.По результатам референдума, проведенного в сентябре 2022 года, Запорожская область стала частью России. Киев не признает результаты этого референдума и продолжает обстреливать регион, включая Энергодар и территорию, прилегающую к АЭС.

https://1prime.ru/20251008/rossiya-863279560.html

https://1prime.ru/20251008/plan-863276431.html

европа

украина

энергодар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, украина, запорожская аэс, магатэ, энергодар