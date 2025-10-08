В России стабилизировались цены на красную икру

https://1prime.ru/20251008/varpe-863274784.html
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Цены на красную икру в России стабилизировались, а ее вылов на текущий момент превысил показатель за весь прошлый год почти в 1,5 раза, рассказал журналистам президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "В прошлом году была худшая за 20 лет путина, несколько мощных спекулятивных атак, которые подбросили цены до рекордных значений. В этом году ситуация лучше: путина уже подходит к концу, добыто около 335 тысяч тонн, на 42% больше, чем за всю путину прошлого года. Прогнозируемый объем икры (в сырце) по итогам путины - 21 тысяча тонн, на 31% больше, чем в прошлом году. Цены достаточно быстро стабилизировались", - рассказал он. По данным аналитической компании "Нильсен", которые привел Зверев, красная икра остается самым продаваемым товаром в категории "икра" в российских розничных сетях товаров повседневного спроса (FMCG) - с августа 2024 года по август 2025 года на ее долю пришлось 48,5% оборота в денежном выражении. Однако динамика ее денежных продаж перешла к стагнации. По словам президента ВАРПЭ, к концу календарного года динамика продаж может измениться. Основной сезон продаж красной икры - предновогодний период. "В этом году мы ожидаем рост продаж по сравнению с показателями антирекордного 2024 года", - добавил он. Зверев отметил, что в соотношении "цена - престижность" красная икра занимает самую выгодную маркетинговую нишу в России, оставаясь наиболее популярной среди потребителей. По оценкам ВАРПЭ, объем икорного рынка в стране колеблется от года в год в зависимости от вылова, но усредненно - в коридоре 17-20 тысяч тонн. Так, 66% приходится на лососевую икру, остальное - щучья, сельдевая, минтаевая, мойвы, трески, и самая меньшая доля у осетровой. В пресс-службе ВАРПЭ рассказали, что изменения на российском рынке красной икры станут одной из тем предстоящего Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.
