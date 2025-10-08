Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это шокирует". В Венгрии отреагировали на антироссийские заявления Туска - 08.10.2025
"Это шокирует". В Венгрии отреагировали на антироссийские заявления Туска
"Это шокирует". В Венгрии отреагировали на антироссийские заявления Туска
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал недоумение по поводу заявлений премьер-министра Польши Дональда Туска о повреждении российских... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T20:49+0300
2025-10-08T20:49+0300
сша
венгрия
европа
дональд туск
петер сийярто
сеймур херш
оон
северный поток - 2
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/29/843022918_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_efe7582e14cccf37b99031f07938bec1.jpg
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал недоумение по поводу заявлений премьер-министра Польши Дональда Туска о повреждении российских газопроводов "Северный поток". Свою позицию он опубликовал в соцсети X. "Это шокирует, поскольку наводит на мысль о том, что еще можно разрушить и при этом считать это оправданным или даже достойным похвалы. Единственное, что очевидно: нам не нужна Европа, возглавляемая премьерами, которые выступают в поддержку террористов", — написал Сийярто в ответ на слова Туска о том, что проблема с "Северным потоком" заключалась "не в его разрушении, а в его существовании". Взрывы на экспортных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", ведущих в Европу, произошли 26 сентября 2022 года. Страны, такие как Германия, Дания и Швеция, допускают возможность целенаправленного саботажа. Компания-оператор Nord Stream AG заявила, что разрушения на трубопроводах носят беспрецедентный характер, а сроки восстановительных работ неопределены. Генеральная прокуратура Российской Федерации завела дело по факту международного теракта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия многократно запрашивала детали о подрывах на "Северных потоках", но не получила ответов.В 2023 году американский журналист Сеймур Херш, получивший премию Пулитцера, обнародовал расследование, в котором, ссылаясь на источник, утверждал, что под российские газопроводы в июне 2022 года под видом учений Baltops заложили взрывные устройства водолазы ВМС США при помощи норвежских специалистов. По информации Херша, решение о проведении этой операции принимал Джо Байден, занимавший пост президента США в тот период. В Пентагоне позднее заявили Росийской газете РИА Новости, что США не причастны к этому инциденту.Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя указывал, что именно США и Великобритания не дают ходу объективному международному расследованию атак на "Северные потоки".
сша
венгрия
европа
сша, венгрия, европа, дональд туск, петер сийярто, сеймур херш, оон, северный поток - 2
США, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, Дональд Туск, Петер Сийярто, Сеймур Херш, ООН, Северный поток - 2
20:49 08.10.2025
 
"Это шокирует". В Венгрии отреагировали на антироссийские заявления Туска

Сийярто раскритиковал Туска за его заявления о "Северных потоках"

© Sputnik | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто
Петер Сийярто. Архивное фото
© Sputnik
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал недоумение по поводу заявлений премьер-министра Польши Дональда Туска о повреждении российских газопроводов "Северный поток". Свою позицию он опубликовал в соцсети X.
"Это шокирует, поскольку наводит на мысль о том, что еще можно разрушить и при этом считать это оправданным или даже достойным похвалы. Единственное, что очевидно: нам не нужна Европа, возглавляемая премьерами, которые выступают в поддержку террористов", — написал Сийярто в ответ на слова Туска о том, что проблема с "Северным потоком" заключалась "не в его разрушении, а в его существовании".
"Езжай в Киев". Поляки разгневались после нового заявления Туска
20:43
Взрывы на экспортных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", ведущих в Европу, произошли 26 сентября 2022 года. Страны, такие как Германия, Дания и Швеция, допускают возможность целенаправленного саботажа. Компания-оператор Nord Stream AG заявила, что разрушения на трубопроводах носят беспрецедентный характер, а сроки восстановительных работ неопределены. Генеральная прокуратура Российской Федерации завела дело по факту международного теракта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия многократно запрашивала детали о подрывах на "Северных потоках", но не получила ответов.
В 2023 году американский журналист Сеймур Херш, получивший премию Пулитцера, обнародовал расследование, в котором, ссылаясь на источник, утверждал, что под российские газопроводы в июне 2022 года под видом учений Baltops заложили взрывные устройства водолазы ВМС США при помощи норвежских специалистов. По информации Херша, решение о проведении этой операции принимал Джо Байден, занимавший пост президента США в тот период. В Пентагоне позднее заявили Росийской газете РИА Новости, что США не причастны к этому инциденту.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя указывал, что именно США и Великобритания не дают ходу объективному международному расследованию атак на "Северные потоки".
США ВЕНГРИЯ ЕВРОПА Дональд Туск Петер Сийярто Сеймур Херш ООН Северный поток - 2
 
 
