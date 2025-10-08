https://1prime.ru/20251008/vklady-863273553.html

Названы самые популярные сроки для открытия вкладов у россиян

Названы самые популярные сроки для открытия вкладов у россиян - 08.10.2025, ПРАЙМ

Названы самые популярные сроки для открытия вкладов у россиян

Наиболее популярными сроками для открытия вкладов у россиян в топ-20 крупнейших банках по объему средств населения в сентябре стали депозиты от одного до шести... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T08:45+0300

2025-10-08T08:45+0300

2025-10-08T08:45+0300

экономика

финансы

банки

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/06/858267492_0:235:2464:1621_1920x0_80_0_0_1461465dbc3235cf3c2c1eb739a00e92.jpg

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Наиболее популярными сроками для открытия вкладов у россиян в топ-20 крупнейших банках по объему средств населения в сентябре стали депозиты от одного до шести месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги". "По статистике данных о клиентской активности на "Финуслугах", в сентябре на долю трехмесячных вкладов пришлось 61,2% открытых вкладов (-2 процентных пункта к августу 2025 года). Вклады со сроком на три месяца остались лидерами по спросу", - привели в сообщении данные по топ-20 крупнейших банков РФ. Также сообщается, что вырос интерес к полугодовым вкладам: в крупных банках их доля увеличилась на 4,3 процентного пункта, до 21,6%, кроме того, доля одномесячных вкладов превысила 12,2% (+0,6 процентного пункта). Доля годовых вкладов в сентябре в то же время снизилась с 4 до 3%. "Число открытых вкладов в сентябре 2025 года выросло на 18% в годовом выражении. Средняя ставка, по которой были в сентябре размещены вклады на "Финуслугах", составила 18,11%, что более чем на 1 процентный пункт выше ключевой и почти на 3-4 процентных пункта выше средней ставки по краткосрочным вкладам в топ-20", - также сообщает финансовый маркетплейс.

https://1prime.ru/20251003/stavka-863119593.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф