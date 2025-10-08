https://1prime.ru/20251008/vklady-863273553.html
Названы самые популярные сроки для открытия вкладов у россиян
Названы самые популярные сроки для открытия вкладов у россиян
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Наиболее популярными сроками для открытия вкладов у россиян в топ-20 крупнейших банках по объему средств населения в сентябре стали депозиты от одного до шести месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги". "По статистике данных о клиентской активности на "Финуслугах", в сентябре на долю трехмесячных вкладов пришлось 61,2% открытых вкладов (-2 процентных пункта к августу 2025 года). Вклады со сроком на три месяца остались лидерами по спросу", - привели в сообщении данные по топ-20 крупнейших банков РФ. Также сообщается, что вырос интерес к полугодовым вкладам: в крупных банках их доля увеличилась на 4,3 процентного пункта, до 21,6%, кроме того, доля одномесячных вкладов превысила 12,2% (+0,6 процентного пункта). Доля годовых вкладов в сентябре в то же время снизилась с 4 до 3%. "Число открытых вкладов в сентябре 2025 года выросло на 18% в годовом выражении. Средняя ставка, по которой были в сентябре размещены вклады на "Финуслугах", составила 18,11%, что более чем на 1 процентный пункт выше ключевой и почти на 3-4 процентных пункта выше средней ставки по краткосрочным вкладам в топ-20", - также сообщает финансовый маркетплейс.
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Наиболее популярными сроками для открытия вкладов у россиян в топ-20 крупнейших банках по объему средств населения в сентябре стали депозиты от одного до шести месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги".
"По статистике данных о клиентской активности на "Финуслугах", в сентябре на долю трехмесячных вкладов пришлось 61,2% открытых вкладов (-2 процентных пункта к августу 2025 года). Вклады со сроком на три месяца остались лидерами по спросу", - привели в сообщении данные по топ-20 крупнейших банков РФ
Также сообщается, что вырос интерес к полугодовым вкладам: в крупных банках их доля увеличилась на 4,3 процентного пункта, до 21,6%, кроме того, доля одномесячных вкладов превысила 12,2% (+0,6 процентного пункта).
Доля годовых вкладов в сентябре в то же время снизилась с 4 до 3%.
"Число открытых вкладов в сентябре 2025 года выросло на 18% в годовом выражении. Средняя ставка, по которой были в сентябре размещены вклады на "Финуслугах", составила 18,11%, что более чем на 1 процентный пункт выше ключевой и почти на 3-4 процентных пункта выше средней ставки по краткосрочным вкладам в топ-20", - также сообщает финансовый маркетплейс.
