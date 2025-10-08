https://1prime.ru/20251008/vkvideo-863306865.html

Многие итальянцы перешли из YouTube на VK Видео, сообщил Роберто Квалья

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Многие итальянцы перешли из YouTube на VK Видео, рассказал итальянский писатель Роберто Квалья во время выступления на сессии II Международного симпозиума "Создавая будущее". "Именно платформы – это та структура, которая будет определять новую реальность. Например, уже сейчас большое количество итальянцев перешли из YouTube на VK видео, они используют именно эту платформу, потому что там безопаснее. И вот я лично нашел более 500 интересных видео для себя именно в VK видео. Я знаю, что там их, вероятно, не удалят, потому что они могут кому-то не понравиться на YouTube, так как это политический контент", - сказал Квалья в ходе сессии "Контент будущего: герои, платформы и новые форматы", которая прошла в рамках симпозиума. Писатель также отметил, что цифровые платформы стали стратегическим аспектом для контента будущего. Второй Международный симпозиум "Создавая будущее" проходит 7-8 октября в Москве на площадке Национального центра "Россия" и объединяет экспертов из 85 стран и всех регионов РФ. РИА Новости выступает информационным партнером II Международного симпозиума "Создавая будущее".

