Многие итальянцы перешли из YouTube на VK Видео, сообщил Роберто Квалья - 08.10.2025
Многие итальянцы перешли из YouTube на VK Видео, сообщил Роберто Квалья
Многие итальянцы перешли из YouTube на VK Видео, сообщил Роберто Квалья - 08.10.2025, ПРАЙМ
Многие итальянцы перешли из YouTube на VK Видео, сообщил Роберто Квалья
Многие итальянцы перешли из YouTube на VK Видео, рассказал итальянский писатель Роберто Квалья во время выступления на сессии II Международного симпозиума... | 08.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Многие итальянцы перешли из YouTube на VK Видео, рассказал итальянский писатель Роберто Квалья во время выступления на сессии II Международного симпозиума "Создавая будущее". "Именно платформы – это та структура, которая будет определять новую реальность. Например, уже сейчас большое количество итальянцев перешли из YouTube на VK видео, они используют именно эту платформу, потому что там безопаснее. И вот я лично нашел более 500 интересных видео для себя именно в VK видео. Я знаю, что там их, вероятно, не удалят, потому что они могут кому-то не понравиться на YouTube, так как это политический контент", - сказал Квалья в ходе сессии "Контент будущего: герои, платформы и новые форматы", которая прошла в рамках симпозиума. Писатель также отметил, что цифровые платформы стали стратегическим аспектом для контента будущего. Второй Международный симпозиум "Создавая будущее" проходит 7-8 октября в Москве на площадке Национального центра "Россия" и объединяет экспертов из 85 стран и всех регионов РФ. РИА Новости выступает информационным партнером II Международного симпозиума "Создавая будущее".
22:30 08.10.2025
 
Многие итальянцы перешли из YouTube на VK Видео, сообщил Роберто Квалья

Писатель Роберто Квалья рассказал о переходе многих итальянцев из YouTube на VK Видео

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина перед монитором компьютера
Мужчина перед монитором компьютера - 08.10.2025
Мужчина перед монитором компьютера. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Многие итальянцы перешли из YouTube на VK Видео, рассказал итальянский писатель Роберто Квалья во время выступления на сессии II Международного симпозиума "Создавая будущее".
"Именно платформы – это та структура, которая будет определять новую реальность. Например, уже сейчас большое количество итальянцев перешли из YouTube на VK видео, они используют именно эту платформу, потому что там безопаснее. И вот я лично нашел более 500 интересных видео для себя именно в VK видео. Я знаю, что там их, вероятно, не удалят, потому что они могут кому-то не понравиться на YouTube, так как это политический контент", - сказал Квалья в ходе сессии "Контент будущего: герои, платформы и новые форматы", которая прошла в рамках симпозиума.
Писатель также отметил, что цифровые платформы стали стратегическим аспектом для контента будущего.
Второй Международный симпозиум "Создавая будущее" проходит 7-8 октября в Москве на площадке Национального центра "Россия" и объединяет экспертов из 85 стран и всех регионов РФ. РИА Новости выступает информационным партнером II Международного симпозиума "Создавая будущее".
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Быстрый вход через мессенджер Max стал доступен в "ВКонтакте" и "VK Видео"
10 сентября, 12:44
 
