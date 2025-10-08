Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне осенью чаще всего бронируют глэмпинги во Владимире и Кисловодске - 08.10.2025
Россияне осенью чаще всего бронируют глэмпинги во Владимире и Кисловодске
Россияне осенью чаще всего бронируют глэмпинги во Владимире и Кисловодске - 08.10.2025, ПРАЙМ
Россияне осенью чаще всего бронируют глэмпинги во Владимире и Кисловодске
Россияне этой осенью чаще всего бронируют глэмпинги в Кисловодске и во Владимире, выяснили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. | 08.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Россияне этой осенью чаще всего бронируют глэмпинги в Кисловодске и во Владимире, выяснили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Глэмпинги (гламур и кемпинг) сочетают в себе близость к природе и комфорт хороших гостиниц. "Этой осенью объекты размещения, предлагающие модульные домики, купольные сферы и шатры повышенной комфортности, чаще всего бронируют в Кисловодске (18,5% от всех отельных заказов в городе, причем за год спрос вырос более чем в 4 раза)... Популярны глэмпинги и во Владимире (11,1%)", - сказали РИА Новости в OneTwoTrip, опираясь на бронирования россиян на платформе. Стоимость проживания в глэмпинге в Кисловодске составляет в среднем 6 тысяч рублей в сутки, а во Владимире - почти 16 тысяч. "Также в топ городов, где россияне часто останавливаются в "улучшенных кемпингах", вошли Сортавала в Карелии (с долей 7,5%; 10,5 тысячи рублей в сутки), Архыз (7,4%; 4,9 тысячи рублей) и Янтарный в Калининградской области (3,7%; 22,6 тысячи рублей)", - указали в сервисе. Там также обратили внимание, что прошлой осенью россияне чаще выбирали глэмпинги в горах: в числе лидеров были Красная Поляна, села Гуниб в Дагестане и Усть-Муны на Алтае. В числе популярных также значились Орехово-Зуево, Истра, Железноводск и Тула.
бизнес, россия, карелия, архыз, красная поляна, onetwotrip
Бизнес, РОССИЯ, Карелия, Архыз, Красная поляна, OneTwoTrip
06:52 08.10.2025
 
Россияне осенью чаще всего бронируют глэмпинги во Владимире и Кисловодске

Россияне чаще всего бронируют глэмпинги в Кисловодске и во Владимире

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Россияне этой осенью чаще всего бронируют глэмпинги в Кисловодске и во Владимире, выяснили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Глэмпинги (гламур и кемпинг) сочетают в себе близость к природе и комфорт хороших гостиниц.
"Этой осенью объекты размещения, предлагающие модульные домики, купольные сферы и шатры повышенной комфортности, чаще всего бронируют в Кисловодске (18,5% от всех отельных заказов в городе, причем за год спрос вырос более чем в 4 раза)... Популярны глэмпинги и во Владимире (11,1%)", - сказали РИА Новости в OneTwoTrip, опираясь на бронирования россиян на платформе.
Стоимость проживания в глэмпинге в Кисловодске составляет в среднем 6 тысяч рублей в сутки, а во Владимире - почти 16 тысяч.
"Также в топ городов, где россияне часто останавливаются в "улучшенных кемпингах", вошли Сортавала в Карелии (с долей 7,5%; 10,5 тысячи рублей в сутки), Архыз (7,4%; 4,9 тысячи рублей) и Янтарный в Калининградской области (3,7%; 22,6 тысячи рублей)", - указали в сервисе.
Там также обратили внимание, что прошлой осенью россияне чаще выбирали глэмпинги в горах: в числе лидеров были Красная Поляна, села Гуниб в Дагестане и Усть-Муны на Алтае. В числе популярных также значились Орехово-Зуево, Истра, Железноводск и Тула.
 
