Россияне осенью чаще всего бронируют глэмпинги во Владимире и Кисловодске

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Россияне этой осенью чаще всего бронируют глэмпинги в Кисловодске и во Владимире, выяснили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Глэмпинги (гламур и кемпинг) сочетают в себе близость к природе и комфорт хороших гостиниц. "Этой осенью объекты размещения, предлагающие модульные домики, купольные сферы и шатры повышенной комфортности, чаще всего бронируют в Кисловодске (18,5% от всех отельных заказов в городе, причем за год спрос вырос более чем в 4 раза)... Популярны глэмпинги и во Владимире (11,1%)", - сказали РИА Новости в OneTwoTrip, опираясь на бронирования россиян на платформе. Стоимость проживания в глэмпинге в Кисловодске составляет в среднем 6 тысяч рублей в сутки, а во Владимире - почти 16 тысяч. "Также в топ городов, где россияне часто останавливаются в "улучшенных кемпингах", вошли Сортавала в Карелии (с долей 7,5%; 10,5 тысячи рублей в сутки), Архыз (7,4%; 4,9 тысячи рублей) и Янтарный в Калининградской области (3,7%; 22,6 тысячи рублей)", - указали в сервисе. Там также обратили внимание, что прошлой осенью россияне чаще выбирали глэмпинги в горах: в числе лидеров были Красная Поляна, села Гуниб в Дагестане и Усть-Муны на Алтае. В числе популярных также значились Орехово-Зуево, Истра, Железноводск и Тула.

