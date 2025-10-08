https://1prime.ru/20251008/vladivostok-863271393.html
В пригороде Владивостока восстановили электроснабжение
энергетика
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 8 окт - ПРАЙМ. Энергетики приступили к восстановлению электроснабжения в пригороде Владивостока после аварии на электрической подстанции 110 киловольт "Чайка", сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания.
"Сегодня в 11.08 (4.08 мск - ред.) зафиксировано аварийное отключение оборудования на ПС 110 киловольт "Чайка". В связи с этим без электроснабжения остались потребители в пригороде Владивостока. Бригада энергетиков оперативно выехала на место для выяснения обстоятельств произошедшего и для проведения дальнейших мероприятий по восстановлению электроснабжения потребителей", - говорится в сообщении.
