В пригороде Владивостока восстановили электроснабжение

2025-10-08T05:51+0300

ВЛАДИВОСТОК, 8 окт - ПРАЙМ. Энергетики приступили к восстановлению электроснабжения в пригороде Владивостока после аварии на электрической подстанции 110 киловольт "Чайка", сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания. "Сегодня в 11.08 (4.08 мск - ред.) зафиксировано аварийное отключение оборудования на ПС 110 киловольт "Чайка". В связи с этим без электроснабжения остались потребители в пригороде Владивостока. Бригада энергетиков оперативно выехала на место для выяснения обстоятельств произошедшего и для проведения дальнейших мероприятий по восстановлению электроснабжения потребителей", - говорится в сообщении.

