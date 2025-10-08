https://1prime.ru/20251008/vladivostok-863271636.html
Названа причина аварии на подстанции во Владивостоке
энергетика
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 8 окт - ПРАЙМ. Энергетики произвели осмотр подстанции, где произошла авария, из-за которой лишился света пригород Владивостока, причиной происшествия стало попадание сороки в электрооборудование, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания. "Энергетики произвели осмотр оборудования подстанции. Причиной отключения и нарушения электроснабжения потребителей стало попадание птицы (сороки) в электрооборудование, которое привело к повреждению секционного выключателя", - говорится в сообщении. В настоящее время произведено включение оборудования по нормальной схеме, а также осуществляется набор нагрузки и поэтапное подключение потребителей. Как сообщают энергетики, планируется, что всех потребителей подключат к 13.20 местного времени (06.20 мск).
