В аэропорту "Внуково" задержали более 200 единиц багажа
2025-10-08T10:25+0300
бизнес
стамбул
turkish airlines
аэропорт внуково
росавиация
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Более 200 единиц багажа пассажиров прибывших ранее в среду рейсов Даламан-Москва Turkish Airlines и Стамбул-Москва AJet задержаны, багаж будет отправлен следующими рейсами - в 13:10 и 00:30 соответственно, сообщил аэропорт "Внуково". "Если вы прилетели рейсом авиакомпании Turkish Airlines TK-3104 из Даламана и рейсом авиакомпании AJet VF 277 из Стамбула, уведомляем о задержке доставки багажа. К сожалению, 207 единиц багажа не были загружены на ваши рейсы в аэропортах отправления", - сообщили во "Внуково". "Багаж рейса TK-3104 будет отправлен рейсом TK-417, вылетающим из Стамбула 08.10.2025 в 13:10, а багаж VF 277 отправят рейсом VF 275, вылетающим из Стамбула 09.10.2025 в 00:30", - добавляется в сообщении. "Внуково" также напомнило, что пассажиры могут отслеживать статус багажа на сайтах авиакомпаний и обратиться в службу розыска багажа аэропорта, при этом при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, посадочный талон и багажную бирку. Turkish Airlines регулярно задерживает доставку багажа, объясняя это ограничениями по максимальной взлётной массе воздушных судов - часть багажа не загружается для максимальной заправки топливом. При этом глава Росавиации Дмитрий Ядров в начале сентября сообщал, что проблема с доставкой багажа полностью не решена, но ситуация нормализуется.
стамбул
Новости
ru-RU
