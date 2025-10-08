https://1prime.ru/20251008/vostok-863271868.html

На Дальнем Востоке вырос спрос на мощные автомобили

ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – ПРАЙМ. Спрос на мощные автомобили на Дальнем Востоке в сентябре вырос на фоне возможного повышения утильсбора в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". "Новости о предполагаемых нововведениях сразу отразились на авторынке региона. В сентябре на Дальнем Востоке выросли продажи автомобилей на 7%, до 37 670 машин. При этом автолюбители покупали их в среднем на 17% дороже — средняя стоимость за месяц поднялась до 1,1 миллиона рублей. Жители начали чаще приобретать автомобили, стоимость которых может сильно вырасти при принятии новых предложений", - сообщил собеседник. По его словам, если в августе пятерку лидеров по продажам возглавляла Honda Fit, то в сентябре в лидеры вышел Toyota Land Cruiser Prado – в августе он был на девятом месте с падением продаж в 4%. Его продажи за сентябрь выросли на 63% - с 596 до 971 штук, а цена поднялась на 13% - до 3,1 миллиона рублей. Мощность двигателя этой модели варьируется от 163 до 282 л.с. Как пояснил аналитик портала Игорь Олейников, сейчас наблюдается обычная реакция на сработавший триггер грядущего повышения цен. "Люди, которые собирались купить такие автомобили ранее, наконец решились на покупку в экстремально короткие сроки, чтобы успеть до очередного повышения цены на авто. За счет такой "встряски" спроса в последующие месяцы после повышения утильсбора покупки автомобилей всех ценовых категорий сильно уменьшаться", — привели в пресс-службе слова Олейникова. Там также добавили, что эксперты видят рост продаж в основном на модели, мощность двигателя которых выше 160 л.с. Например, Hyundai Palisade с двигателем от 200 л.с.: в августе купили два таких автомобиля, а в сентябре - 20. Kia Sorento с двигателем от 180 л.с. прибавил в продажах почти вдвое, с 18 до 34 штук. Немецкие мощные автомобили BMW также показали рост продаж: в сентябре на 74% выросли продажи 5-Series - с 27 до 47 штук. Продажи Toyota Harrier выросли на 44% - с 502 до 722, Subaru Forester – на 32%, рост с 462 до 612, Toyota RAV4 – на 33%, с 401 до 534 штук. Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров, который покрывает дальнейшие затраты на утилизацию автомобиля. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Так, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. При этом базовая ставка утильсбора составляет 20 тысяч рублей. А юрлица при ввозе автомобилей платят утильсбор минимум в 150,2 тысячи рублей для новых (до трех лет) и 383,4 тысячи рублей для машин с пробегом старше трех лет. Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля. Кроме того, с 1 ноября 2025 года предлагается применять льготный коэффициент утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых физлицами на территорию страны, только на авто с двигателем до 160 лошадиных сил.

