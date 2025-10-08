Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ готовится запустить оплату через iPhone - 08.10.2025
ВТБ готовится запустить оплату через iPhone
технологии
банки
финансы
алексей охорзин
нспк
втб
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. ВТБ готовит пилотный запуск бесконтактной оплаты для пользователей iPhone с помощью сервиса "ВТБ Pay", сообщает пресс-служба кредитной организации в рамках Finopolis 2025. "ВТБ готовит пилотный запуск бесконтактной оплаты для пользователей iPhone с помощью банковского пэй-сервиса "ВТБ Pay". Платежное решение разработано совместно с НСПК на базе технологии "Волна" и будет работать во всех терминалах, поддерживающих оплату с помощью технологии", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Алексея Охорзина. По данным ВТБ, четверть клиентов банка заходит в мобильное приложение "ВТБ Онлайн" с устройств на базе iOS. Владельцы iPhone платят за свои покупки картами, стикерами или наличными – запуск нового инструмента расширит возможности моментальной бесконтактной оплаты для клиентов, отмечает банк. Сообщается, что для активации сервиса пользователю необходимо подключить "ВТБ Pay" в приложении "ВТБ Онлайн" и активировать Bluetooth на смартфоне. Во время покупки достаточно выбрать "ВТБ Pay" способом оплаты, поднести телефон к терминалу и подтвердить покупку – деньги моментально спишутся с карты клиента. "Пользователи уже привыкли к удобным цифровым сервисам, и сегодня бесконтактная оплата стала для многих привычным платежным инструментом. Запуск "пилота" "ВТБ Pay" для iPhone позволит оплачивать покупки в одно касание и получать кешбэк рублями", – отметил Охорзин.
технологии, банки, финансы, алексей охорзин, нспк, втб
Технологии, Банки, Финансы, Алексей Охорзин, НСПК, ВТБ
10:34 08.10.2025
 
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. ВТБ готовит пилотный запуск бесконтактной оплаты для пользователей iPhone с помощью сервиса "ВТБ Pay", сообщает пресс-служба кредитной организации в рамках Finopolis 2025.
"ВТБ готовит пилотный запуск бесконтактной оплаты для пользователей iPhone с помощью банковского пэй-сервиса "ВТБ Pay". Платежное решение разработано совместно с НСПК на базе технологии "Волна" и будет работать во всех терминалах, поддерживающих оплату с помощью технологии", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Алексея Охорзина.
По данным ВТБ, четверть клиентов банка заходит в мобильное приложение "ВТБ Онлайн" с устройств на базе iOS. Владельцы iPhone платят за свои покупки картами, стикерами или наличными – запуск нового инструмента расширит возможности моментальной бесконтактной оплаты для клиентов, отмечает банк.
Сообщается, что для активации сервиса пользователю необходимо подключить "ВТБ Pay" в приложении "ВТБ Онлайн" и активировать Bluetooth на смартфоне. Во время покупки достаточно выбрать "ВТБ Pay" способом оплаты, поднести телефон к терминалу и подтвердить покупку – деньги моментально спишутся с карты клиента.
"Пользователи уже привыкли к удобным цифровым сервисам, и сегодня бесконтактная оплата стала для многих привычным платежным инструментом. Запуск "пилота" "ВТБ Pay" для iPhone позволит оплачивать покупки в одно касание и получать кешбэк рублями", – отметил Охорзин.
