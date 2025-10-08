https://1prime.ru/20251008/vtb-863277613.html
ВТБ готовится запустить оплату через iPhone
ВТБ готовится запустить оплату через iPhone - 08.10.2025, ПРАЙМ
ВТБ готовится запустить оплату через iPhone
ВТБ готовит пилотный запуск бесконтактной оплаты для пользователей iPhone с помощью сервиса "ВТБ Pay", сообщает пресс-служба кредитной организации в рамках... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T10:34+0300
2025-10-08T10:34+0300
2025-10-08T10:34+0300
технологии
банки
финансы
алексей охорзин
нспк
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/83967/05/839670522_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da46a6f10e0fbe2256fd3f10f0df4b40.jpg
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. ВТБ готовит пилотный запуск бесконтактной оплаты для пользователей iPhone с помощью сервиса "ВТБ Pay", сообщает пресс-служба кредитной организации в рамках Finopolis 2025. "ВТБ готовит пилотный запуск бесконтактной оплаты для пользователей iPhone с помощью банковского пэй-сервиса "ВТБ Pay". Платежное решение разработано совместно с НСПК на базе технологии "Волна" и будет работать во всех терминалах, поддерживающих оплату с помощью технологии", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Алексея Охорзина. По данным ВТБ, четверть клиентов банка заходит в мобильное приложение "ВТБ Онлайн" с устройств на базе iOS. Владельцы iPhone платят за свои покупки картами, стикерами или наличными – запуск нового инструмента расширит возможности моментальной бесконтактной оплаты для клиентов, отмечает банк. Сообщается, что для активации сервиса пользователю необходимо подключить "ВТБ Pay" в приложении "ВТБ Онлайн" и активировать Bluetooth на смартфоне. Во время покупки достаточно выбрать "ВТБ Pay" способом оплаты, поднести телефон к терминалу и подтвердить покупку – деньги моментально спишутся с карты клиента. "Пользователи уже привыкли к удобным цифровым сервисам, и сегодня бесконтактная оплата стала для многих привычным платежным инструментом. Запуск "пилота" "ВТБ Pay" для iPhone позволит оплачивать покупки в одно касание и получать кешбэк рублями", – отметил Охорзин.
https://1prime.ru/20250922/iphone-862640192.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83967/05/839670522_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_92a799914dd8b913de11c1848cf9cb7f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, банки, финансы, алексей охорзин, нспк, втб
Технологии, Банки, Финансы, Алексей Охорзин, НСПК, ВТБ
ВТБ готовится запустить оплату через iPhone
ВТБ готовит пилотный запуск бесконтактной оплаты для пользователей iPhone
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. ВТБ готовит пилотный запуск бесконтактной оплаты для пользователей iPhone с помощью сервиса "ВТБ Pay", сообщает пресс-служба кредитной организации в рамках Finopolis 2025.
"ВТБ
готовит пилотный запуск бесконтактной оплаты для пользователей iPhone с помощью банковского пэй-сервиса "ВТБ Pay". Платежное решение разработано совместно с НСПК
на базе технологии "Волна" и будет работать во всех терминалах, поддерживающих оплату с помощью технологии", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Алексея Охорзина
.
По данным ВТБ, четверть клиентов банка заходит в мобильное приложение "ВТБ Онлайн" с устройств на базе iOS. Владельцы iPhone платят за свои покупки картами, стикерами или наличными – запуск нового инструмента расширит возможности моментальной бесконтактной оплаты для клиентов, отмечает банк.
Сообщается, что для активации сервиса пользователю необходимо подключить "ВТБ Pay" в приложении "ВТБ Онлайн" и активировать Bluetooth на смартфоне. Во время покупки достаточно выбрать "ВТБ Pay" способом оплаты, поднести телефон к терминалу и подтвердить покупку – деньги моментально спишутся с карты клиента.
"Пользователи уже привыкли к удобным цифровым сервисам, и сегодня бесконтактная оплата стала для многих привычным платежным инструментом. Запуск "пилота" "ВТБ Pay" для iPhone позволит оплачивать покупки в одно касание и получать кешбэк рублями", – отметил Охорзин.
Москвичи теперь могут свободно купить новые iPhone 17