https://1prime.ru/20251008/vtb-863277613.html

ВТБ готовится запустить оплату через iPhone

ВТБ готовится запустить оплату через iPhone - 08.10.2025, ПРАЙМ

ВТБ готовится запустить оплату через iPhone

ВТБ готовит пилотный запуск бесконтактной оплаты для пользователей iPhone с помощью сервиса "ВТБ Pay", сообщает пресс-служба кредитной организации в рамках... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T10:34+0300

2025-10-08T10:34+0300

2025-10-08T10:34+0300

технологии

банки

финансы

алексей охорзин

нспк

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/83967/05/839670522_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da46a6f10e0fbe2256fd3f10f0df4b40.jpg

СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. ВТБ готовит пилотный запуск бесконтактной оплаты для пользователей iPhone с помощью сервиса "ВТБ Pay", сообщает пресс-служба кредитной организации в рамках Finopolis 2025. "ВТБ готовит пилотный запуск бесконтактной оплаты для пользователей iPhone с помощью банковского пэй-сервиса "ВТБ Pay". Платежное решение разработано совместно с НСПК на базе технологии "Волна" и будет работать во всех терминалах, поддерживающих оплату с помощью технологии", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Алексея Охорзина. По данным ВТБ, четверть клиентов банка заходит в мобильное приложение "ВТБ Онлайн" с устройств на базе iOS. Владельцы iPhone платят за свои покупки картами, стикерами или наличными – запуск нового инструмента расширит возможности моментальной бесконтактной оплаты для клиентов, отмечает банк. Сообщается, что для активации сервиса пользователю необходимо подключить "ВТБ Pay" в приложении "ВТБ Онлайн" и активировать Bluetooth на смартфоне. Во время покупки достаточно выбрать "ВТБ Pay" способом оплаты, поднести телефон к терминалу и подтвердить покупку – деньги моментально спишутся с карты клиента. "Пользователи уже привыкли к удобным цифровым сервисам, и сегодня бесконтактная оплата стала для многих привычным платежным инструментом. Запуск "пилота" "ВТБ Pay" для iPhone позволит оплачивать покупки в одно касание и получать кешбэк рублями", – отметил Охорзин.

https://1prime.ru/20250922/iphone-862640192.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, банки, финансы, алексей охорзин, нспк, втб