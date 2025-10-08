https://1prime.ru/20251008/vychet-863282026.html

В ГД предложили ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги

08.10.2025

В ГД предложили ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги

"Новые люди" предлагают разработать законопроект о налоговом вычете для хозяев животных на ветеринарные услуги, рассказал депутат Госдумы Олег Леонов. | 08.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. "Новые люди" предлагают разработать законопроект о налоговом вычете для хозяев животных на ветеринарные услуги, рассказал депутат Госдумы Олег Леонов. "Мы предлагаем разработать законопроект, сделать налоговый вычет для хозяев животных на ветеринарные услуги", - сказал он журналистам. Депутат отметил, что это справедливая мера, которая поможет контролировать не только здоровье животных, но и людей.

