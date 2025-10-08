Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД предложили ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги - 08.10.2025
В ГД предложили ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги
2025-10-08T11:50+0300
2025-10-08T11:50+0300
бизнес
общество
госдума
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. "Новые люди" предлагают разработать законопроект о налоговом вычете для хозяев животных на ветеринарные услуги, рассказал депутат Госдумы Олег Леонов. "Мы предлагаем разработать законопроект, сделать налоговый вычет для хозяев животных на ветеринарные услуги", - сказал он журналистам. Депутат отметил, что это справедливая мера, которая поможет контролировать не только здоровье животных, но и людей.
2025
бизнес, общество , госдума
Бизнес, Общество , Госдума
11:50 08.10.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев
Ветеринарный врач
Ветеринарный врач . Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. "Новые люди" предлагают разработать законопроект о налоговом вычете для хозяев животных на ветеринарные услуги, рассказал депутат Госдумы Олег Леонов.
"Мы предлагаем разработать законопроект, сделать налоговый вычет для хозяев животных на ветеринарные услуги", - сказал он журналистам.
Депутат отметил, что это справедливая мера, которая поможет контролировать не только здоровье животных, но и людей.
