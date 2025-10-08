https://1prime.ru/20251008/vychet-863282026.html
В ГД предложили ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги
В ГД предложили ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги - 08.10.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги
"Новые люди" предлагают разработать законопроект о налоговом вычете для хозяев животных на ветеринарные услуги, рассказал депутат Госдумы Олег Леонов. | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T11:50+0300
2025-10-08T11:50+0300
2025-10-08T11:50+0300
бизнес
общество
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/08/863281858_0:174:3025:1875_1920x0_80_0_0_6da6f5dafe63b2cb139bca5d55a07313.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. "Новые люди" предлагают разработать законопроект о налоговом вычете для хозяев животных на ветеринарные услуги, рассказал депутат Госдумы Олег Леонов. "Мы предлагаем разработать законопроект, сделать налоговый вычет для хозяев животных на ветеринарные услуги", - сказал он журналистам. Депутат отметил, что это справедливая мера, которая поможет контролировать не только здоровье животных, но и людей.
https://1prime.ru/20221112/838799238.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/08/863281858_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_03d854cd6c180cfcafd0bfd0e8cde622.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , госдума
Бизнес, Общество , Госдума
В ГД предложили ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги
В ГД предложили разработать проект о налоговом вычете на ветеринарные услуги
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. "Новые люди" предлагают разработать законопроект о налоговом вычете для хозяев животных на ветеринарные услуги, рассказал депутат Госдумы Олег Леонов.
"Мы предлагаем разработать законопроект, сделать налоговый вычет для хозяев животных на ветеринарные услуги", - сказал он журналистам.
Депутат отметил, что это справедливая мера, которая поможет контролировать не только здоровье животных, но и людей.
Ветеринар научил, как правильно кормить домашних животных