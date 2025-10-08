https://1prime.ru/20251008/yuan-863276074.html
Курс юаня в начале торгов растет на одну копейку
Курс юаня в начале торгов растет на одну копейку - 08.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня в начале торгов растет на одну копейку
Рубль в начале торгов среды символически слабеет к юаню: курс китайской валюты растет до 11,42 рубля, следует из данных Московской биржи. | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T10:04+0300
2025-10-08T10:04+0300
2025-10-08T10:04+0300
экономика
рынок
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости/Прайм. Рубль в начале торгов среды символически слабеет к юаню: курс китайской валюты растет до 11,42 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск растёт на 1 копейку по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,42 рубля.
https://1prime.ru/20251008/dollar-863272778.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8576f189f9103ee432f463143d1a6448.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, юань
Курс юаня в начале торгов растет на одну копейку
Курс юаня в начале торгов растет на одну копейку до 11,42 рубля
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости/Прайм. Рубль в начале торгов среды символически слабеет к юаню: курс китайской валюты растет до 11,42 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск растёт на 1 копейку по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,42 рубля.
Доллар слабо укрепляется к мировым валютам