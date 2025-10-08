https://1prime.ru/20251008/yuan-863276074.html

Курс юаня в начале торгов растет на одну копейку

Курс юаня в начале торгов растет на одну копейку

экономика

рынок

юань

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости/Прайм. Рубль в начале торгов среды символически слабеет к юаню: курс китайской валюты растет до 11,42 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск растёт на 1 копейку по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,42 рубля.

рынок, юань