Курс рубля перешел к росту к юаню на Московской бирже - 08.10.2025, ПРАЙМ
Курс рубля перешел к росту к юаню на Московской бирже
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Курс рубля переходит к росту к юаню в начале торгов среды, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.40 мск снижается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,37 рубля. На старте торгов китайская валюта дорожала на 1 копейку. "Фактором поддержки рубля на сегодня выступает подросшая цена на нефть — фьючерсы на сорт Brent торгуются на отметке в 65,93 долларов США. Инвесторы отмечают, что ожидали более существенного повышения квот на добычу нефти странами ОПЕК+ на заседании, прошедшем 5 октября", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Стоит также иметь ввиду, что позитивные для рубля международные политические новости, намека на которые, правда, пока нет, могут привести к резкому, но кратковременному укреплению курса рубля, отметил Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
11:49 08.10.2025
 
Курс рубля перешел к росту к юаню на Московской бирже

Курс юаня на Мосбирже в начале торгов опустился на четыре копейки

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Курс рубля переходит к росту к юаню в начале торгов среды, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.40 мск снижается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,37 рубля. На старте торгов китайская валюта дорожала на 1 копейку.
"Фактором поддержки рубля на сегодня выступает подросшая цена на нефть — фьючерсы на сорт Brent торгуются на отметке в 65,93 долларов США. Инвесторы отмечают, что ожидали более существенного повышения квот на добычу нефти странами ОПЕК+ на заседании, прошедшем 5 октября", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
Стоит также иметь ввиду, что позитивные для рубля международные политические новости, намека на которые, правда, пока нет, могут привести к резкому, но кратковременному укреплению курса рубля, отметил Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
