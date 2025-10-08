https://1prime.ru/20251008/yuan-863296650.html
Курс юаня продолжает снижаться
Курс китайской валюты к рублю в среду продолжает снижаться третью сессию подряд, закрепляясь в районе уровня 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи. | 08.10.2025
рынок
торги
сша
дмитрий бабин
наталья ващелюк
"бкс мир инвестиций"
ук "первая"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду продолжает снижаться третью сессию подряд, закрепляясь в районе уровня 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.34 мск падал на 13 копеек (-1,1%), до 11,28 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,28-11,42 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,60 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,63 рубля. Рубль на подъеме Юань на Мосбирже в среду продолжает снижаться третью торговую сессию подряд, китайская валюта закрепляется в районе отметки 11,3 рубля. "На рынке установилось определенное равновесие между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Пока нет очевидных причин для такой рыночной ситуации, так как продажи инвалюты должны быть ограничены ослаблением экспорта из-за санкций, геополитики и низких цен на нефть. Покупки же, напротив, должны увеличиваться по мере восстановления импорта, в том числе благодаря сезонному всплеску спроса на товары и услуги", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон курса рубля. Стоимость нефти к 17.35 мск повышалась на 0,9%, до 66 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,2%, до 98,8 пункта. Прогнозы Рубль получает поддержку от относительно высоких реальных процентных ставок, замедления роста экономической активности и импорта, а также от уменьшения оттока капитала, считает Наталья Ващелюк, старший аналитик УК "Первая". "Во второй половине недели курс доллара может находиться в интервале 81–85 рублей, юаня – 11,3–11,9 рубля", - оценивает она. Курс юаня на Мосбирже приближается к нижней границе диапазона этого месяца 11,26–11,6 рубля, обозначенного вчера в качестве вероятного для колебаний котировок на этой неделе, говорит Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
сша
