https://1prime.ru/20251008/yuan-863296866.html
Официальный курс юаня на четверг составил 11,35 рубля
Официальный курс юаня на четверг составил 11,35 рубля - 08.10.2025, ПРАЙМ
Официальный курс юаня на четверг составил 11,35 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 2,09 копейки, до 11,3476 рубля, доллара - на 38,71 копейки, до 81,5478 рубля, евро -... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T17:51+0300
2025-10-08T17:51+0300
2025-10-08T17:51+0300
рынок
рф
сша
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624509_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_10c368a87c946ac2744f1ffbf7cc48dc.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 2,09 копейки, до 11,3476 рубля, доллара - на 38,71 копейки, до 81,5478 рубля, евро - на 73,71 копейки, до 94,9351 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20251008/neft-863296313.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624509_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1bdf0a0560ed0c2712dfa66339e0f626.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, рф, сша, банк россия
Рынок, РФ, США, банк Россия
Официальный курс юаня на четверг составил 11,35 рубля
Официальный курс юаня на четверг составил 11,35 рубля, доллара — 81,55 рубля
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 2,09 копейки, до 11,3476 рубля, доллара - на 38,71 копейки, до 81,5478 рубля, евро - на 73,71 копейки, до 94,9351 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США
на Мосбиржу ЦБ РФ
с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Добыча нефти в США выросла до 13,629 миллиона баррелей в сутки