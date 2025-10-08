https://1prime.ru/20251008/yuan-863300331.html
Курс юаня на Мосбирже упал за сессию до 11,27 руб
Курс юаня на Мосбирже упал за сессию до 11,27 руб - 08.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже упал за сессию до 11,27 руб
Рубль по итогам торгов среды вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,27 рубля, следует из данных Московской биржи. | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T19:23+0300
2025-10-08T19:23+0300
2025-10-08T19:23+0300
экономика
рынок
россия
торги
юань
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,27 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 14 копеек, до 11,27 рубля.
https://1prime.ru/20251008/yuan-863296866.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_102:0:4407:3229_1920x0_80_0_0_9a50cf45bb6960f76ed6b1855b6753f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия, торги, юань, мосбиржа
Экономика, Рынок, РОССИЯ, Торги, юань, Мосбиржа
Курс юаня на Мосбирже упал за сессию до 11,27 руб
Рубль вырос по отношению к юаню, китайская валюта закрыла торги на отметке 11,27 рубля