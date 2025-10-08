https://1prime.ru/20251008/yuan-863307044.html

Курс юаня к рублю на Мосбирже продолжил снижаться в середине недели

Курс юаня к рублю на Мосбирже продолжил снижаться в середине недели - 08.10.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже продолжил снижаться в середине недели

Курс китайской валюты к рублю в среду продолжил снижаться третью сессию подряд, упав ниже уровня 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи. | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T22:42+0300

2025-10-08T22:42+0300

2025-10-08T22:47+0300

экономика

рынок

рф

"бкс мир инвестиций"

росстат

банк россия

торги

минфин

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_38e6613b0b547bd93347579b58b4fe40.jpg

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду продолжил снижаться третью сессию подряд, упав ниже уровня 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 14 копеек, до 11,27 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,32 рубля. Рубль на подъемеЮань на Мосбирже в среду продолжил снижаться третью торговую сессию подряд, китайская валюта ушла ниже отметки 11,3 рубля. Несмотря на то что внешний негатив в целом давит на рублевые активы, для нацвалюты приоритетна не геополитика, а экспортно-импортная компонента и сроки нормализации ДКП, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "В первом случае предложение валюты экспортерами комфортно закрывает спрос на нее, в частности, со стороны импортеров, активность которых продолжают сдерживать ослабленный спрос и высокие ставки. Ключевая ставка в октябре может сохраниться на уровне 17%, а к концу года опуститься до 16%. Это меняет перспективы рубля, который по итогам года может не дать доллару пройти планку в 90 рублей", - добавляет он. Игроки рынка обратили внимание на оценки ЦБ РФ, согласно которым чистые продажи валюты российскими экспортерами упали за сентябрь на 21%, до рекордно низких за несколько лет 4,9 миллиарда долларов. Минфин сбавил привлечение средствМинфин РФ разместил в среду ОФЗ на 87,1 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 138,2 миллиарда. "Ограниченность объема предложения долгосрочного выпуска ОФЗ, предлагаемого на аукционах, стала основной причиной умеренности спроса инвесторов на размещениях в среду. Кроме того, дополнительно охлаждению интереса участников рынка могло способствовать ускорение недельной инфляции до 0,13%, по оценке Росстата", - сказал Максим Гладских из "ТКБ Инвестмент Партнерс". По итогам двух прошедших в октябре аукционных дней, в течение которых было проведено 4 аукциона и одно доразмещение после аукциона, объем размещения Минфином РФ гособлигаций составил 331,264 миллиарда рублей, обеспечив на 22,1% выполнение "плана" привлечения на рынке ОФЗ в четвертом квартале, который был установлен на уровне 1,5 триллиона рублей, оценил Александр Ермак из БК "Регион". "Первоначально объем облигаций, который необходимо размещать еженедельно согласно графику проведению аукционов в четвертом квартале, составлял порядка 125 миллиардов рублей, а после состоявшихся аукционов необходимый еженедельный объем размещения снизился на 6,5% и составляет 116,9 миллиарда рублей", - добавил он. ПрогнозыНа курс рубля влияет ДКП ЦБ РФ, отмечает Никита Бредихин из Go Invest. "Это выражается в ожиданиях по ключевой ставке Банка России. Более медленное её снижение привело к укреплению рубля, этот фактор продолжает действовать. Однако мы ожидаем, что он будет постепенно уходить по мере снижения ставки", - добавляет он. На Мосбирже с возвращением китайского рынка после длинных праздников возможен рост оборотов по юаню, оживится и курсовая динамика, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "До конца недели ожидаем юань на уровне 11,25-11,75 рубля, доллар – в коридоре 80-83 рубля", - добавляет он.

https://1prime.ru/20251008/yuan-863300331.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, рф, "бкс мир инвестиций", росстат, банк россия, торги, минфин, мосбиржа