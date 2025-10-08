https://1prime.ru/20251008/zambiya-863275868.html

Президент Замбии прокомментировал сокращение финансовой помощи от США

2025-10-08T09:58+0300

экономика

мировая экономика

замбия

сша

вашингтон

дональд трамп

financial times

нпо

оон

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Президент Замбии Хакаинде Хичилема позитивно ценил сокращение финансовой помощи со стороны США, отметив, что в перспективе это подстегнет самостоятельное развитие экономики и здравоохранения и позволит стране более прочно стоять на ногах. Издание Financial Times подчеркивает, что примерно треть своего бюджета в области здравоохранения Замбия получала от Вашингтона, причем большая часть средств была направлена на лечение ВИЧ и СПИД, базовую медицинскую помощь и охрану материнства. "Это (сокращение американской помощи - ред.) заставляет нас развивать нашу экономику и делать то, что мы должны были делать... Сейчас это болезненно. Это шок. Но в долгосрочной перспективе это хорошо", - заявил Хичилема в интервью Financial Times. По его словам, сокращение международной помощи "назрело давно", а Замбии "необходимо научиться самостоятельно стоять на ногах". Газета отмечает, что заявления Хичилемы перекликаются с мнением других африканских лидеров, которые менее критически относятся к масштабному сокращению международной помощи, чем многие НПО и активисты в области здравоохранения, опасающиеся возобновления эпидемий ВИЧ, туберкулеза и малярии. В июле исполнительный директор Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) Винни Бьянима заявила, что сокращение помощи США может привести к резкому росту заболеваемости ВИЧ и увеличению числа смертей в течение следующих четырех лет. В марте в научном журнале Lancet было опубликовано исследование, в котором отмечалось, что сокращение финансирования мер борьбы с ВИЧ на международном уровне может привести к почти трем миллионам дополнительных смертей в период до 2030 года. Агентство США по международному развитию (USAID) 24 февраля официально объявило, что администрация Дональда Трампа приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников. Для тех из них, кто работает за границей, агентство планирует организовать программу перелетов, которая будет полностью финансироваться USAID. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами агентства, а также дипломатическими каналами.

замбия

сша

вашингтон

2025

мировая экономика, замбия, сша, вашингтон, дональд трамп, financial times, нпо, оон