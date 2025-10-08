https://1prime.ru/20251008/zaymy-863301011.html

ЦБ не видит массовой заинтересованности МКК в выдаче ипотечных займов

СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Банк России пока не видит массовой заинтересованности со стороны региональных микрокредитных компаний (МКК) использовать возможность выдавать ипотечные займы, заявил журналистам директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков. Президент России Владимир Путин в июле подписал закон, который разрешает микрокредитным компаниям, созданным субъектами РФ, выдавать ипотечные займы. Соответствующие поправки внесены в закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Они позволяют микрокредитным компаниям, 100% акций которых принадлежит субъекту РФ или в которых он является единственным учредителем (участником), выдавать ипотечные займы гражданам, в том числе в рамках реализации государственных программ субъектов РФ. При этом субъект РФ может быть учредителем лишь одной такой МКК. Закон должен вступить в силу через 90 дней со дня официального опубликования. "Мы пока предварительно опросили, направили письма в субъекты Федерации, и мы не получили какого-то вала такого предложения", - отметил Кочетков в кулуарах форума Банка России Finopolis. Он добавил, что Банк России не ожидает всплеска по количеству желающих создавать такие микрокредитные компании. "Это просто законодательная возможность… на социальные цели", - отметил он. "Здесь надо очень четко понимать. Разрешат выдавать ипотеку вообще уникальным участникам нашего рынка. То есть тем компаниям, которые будут созданы субъектами Федерации. Не больше, чем одна компания на территории этого субъекта, которая не будет ничем другим заниматься, кроме как выдавать такие займы под госпрограмму", - пояснил Кочетков, отвечая на вопрос РИА Новости. По его словам, если есть госпрограмма на территории, значит, можно создать МКК и через нее выдавать эти займы. Если нет госпрограммы, значит, МКК создаваться не будет, уточнил он.

