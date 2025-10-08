Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Деструктивные дебилы". Зеленский закатил истерику из-за встречи в Раде - 08.10.2025
"Деструктивные дебилы". Зеленский закатил истерику из-за встречи в Раде
"Деструктивные дебилы". Зеленский закатил истерику из-за встречи в Раде - 08.10.2025, ПРАЙМ
"Деструктивные дебилы". Зеленский закатил истерику из-за встречи в Раде
Владимир Зеленский описал депутатов из своей партии "Слуга народа" как "деструктивных дебилов", об этом заявил член Верховной рады Алексей Гончаренко*. | 08.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский описал депутатов из своей партии "Слуга народа" как "деструктивных дебилов", об этом заявил член Верховной рады Алексей Гончаренко*."""Деструктивные дебилы! Зачем с ними встречаться?" — прямая цитата Владимира Зеленского про встречу со "слугами"", — сообщил нардеп.По словам Гончаренко*, Зеленский после неудачного собрания не собирается проводить дальнейшие встречи с членами своей фракции.Ранее украинский депутат Ярослав Железняк также информировал, что запланированная на текущую неделю встреча Зеленского с его партией отменена.Согласно информации украинского издания "Украинская правда" от 16 сентября, со ссылкой на анонимные источники, Зеленский предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения", если ситуация ВСУ на фронте будет продолжать ухудшаться.* Внесен в список террористов и экстремистов
16:30 08.10.2025
 
"Деструктивные дебилы". Зеленский закатил истерику из-за встречи в Раде

Зеленский назвал депутатов своей фракции Слуга народа деструктивными дебилами

МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский описал депутатов из своей партии "Слуга народа" как "деструктивных дебилов", об этом заявил член Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"""Деструктивные дебилы! Зачем с ними встречаться?" — прямая цитата Владимира Зеленского про встречу со "слугами"", — сообщил нардеп.
По словам Гончаренко*, Зеленский после неудачного собрания не собирается проводить дальнейшие встречи с членами своей фракции.
Ранее украинский депутат Ярослав Железняк также информировал, что запланированная на текущую неделю встреча Зеленского с его партией отменена.
Согласно информации украинского издания "Украинская правда" от 16 сентября, со ссылкой на анонимные источники, Зеленский предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения", если ситуация ВСУ на фронте будет продолжать ухудшаться.

* Внесен в список террористов и экстремистов
