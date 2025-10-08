https://1prime.ru/20251008/zelenskiy-863292981.html
"Деструктивные дебилы". Зеленский закатил истерику из-за встречи в Раде
"Деструктивные дебилы". Зеленский закатил истерику из-за встречи в Раде
Владимир Зеленский описал депутатов из своей партии "Слуга народа" как "деструктивных дебилов", об этом заявил член Верховной рады Алексей Гончаренко*.
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский описал депутатов из своей партии "Слуга народа" как "деструктивных дебилов", об этом заявил член Верховной рады Алексей Гончаренко*."""Деструктивные дебилы! Зачем с ними встречаться?" — прямая цитата Владимира Зеленского про встречу со "слугами"", — сообщил нардеп.По словам Гончаренко*, Зеленский после неудачного собрания не собирается проводить дальнейшие встречи с членами своей фракции.Ранее украинский депутат Ярослав Железняк также информировал, что запланированная на текущую неделю встреча Зеленского с его партией отменена.Согласно информации украинского издания "Украинская правда" от 16 сентября, со ссылкой на анонимные источники, Зеленский предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения", если ситуация ВСУ на фронте будет продолжать ухудшаться.* Внесен в список террористов и экстремистов
