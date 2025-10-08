https://1prime.ru/20251008/zelenskiy-863307979.html

Депутат Рады сделал дерзкое заявление на фоне разоблачения Зеленского

08.10.2025

Депутат Рады сделал дерзкое заявление на фоне разоблачения Зеленского

Владимир Зеленский проворачивает огромное множество денежных махинаций, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале, комментируя разоблачение... | 08.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский проворачивает огромное множество денежных махинаций, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале, комментируя разоблачение главы киевского режима конгрессвуман Анной Паулиной Луной."50 миллионов долларов в месяц — только по одному направлению. И это лишь вершина айсберга. Таких направлений и схем легализации украденных средств на Украине — десятки, а мелких потоков — сотни", — высказался он.Во вторник Анна Паулина Луна, член палаты представителей США от Республиканской партии, заявила, что Владимир Зеленский ежемесячно переводит около 50 миллионов долларов в неназванный банк в Саудовской Аравии. Ранее Зеленский указывал на нехватку средств на Украине для производства собственного оружия и медленные поставки западной помощи. Сообщения о коррупции в Украине появляются регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сравнил украинских коррупционеров с мародерами. 26 июня он опубликовал результаты опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% жителей Украины считают, что высокий уровень коррупции оказывает наибольшее негативное влияние на ситуацию в стране. Также 65% опрошенных назвали коррупцию и хищение бюджета главной ошибкой украинских властей.

