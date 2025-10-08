Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат Рады сделал дерзкое заявление на фоне разоблачения Зеленского - 08.10.2025
Депутат Рады сделал дерзкое заявление на фоне разоблачения Зеленского
2025-10-08T23:09+0300
2025-10-08T23:09+0300
украина
сша
саудовская аравия
владимир зеленский
рада
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский проворачивает огромное множество денежных махинаций, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале, комментируя разоблачение главы киевского режима конгрессвуман Анной Паулиной Луной."50 миллионов долларов в месяц — только по одному направлению. И это лишь вершина айсберга. Таких направлений и схем легализации украденных средств на Украине — десятки, а мелких потоков — сотни", — высказался он.Во вторник Анна Паулина Луна, член палаты представителей США от Республиканской партии, заявила, что Владимир Зеленский ежемесячно переводит около 50 миллионов долларов в неназванный банк в Саудовской Аравии. Ранее Зеленский указывал на нехватку средств на Украине для производства собственного оружия и медленные поставки западной помощи. Сообщения о коррупции в Украине появляются регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сравнил украинских коррупционеров с мародерами. 26 июня он опубликовал результаты опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% жителей Украины считают, что высокий уровень коррупции оказывает наибольшее негативное влияние на ситуацию в стране. Также 65% опрошенных назвали коррупцию и хищение бюджета главной ошибкой украинских властей.
украина, сша, саудовская аравия, владимир зеленский, рада
УКРАИНА, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Владимир Зеленский, Рада
23:09 08.10.2025
 
Депутат Рады сделал дерзкое заявление на фоне разоблачения Зеленского

Дмитрук назвал переводы Зеленским денег в саудовский банк вершиной айсберга

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский проворачивает огромное множество денежных махинаций, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале, комментируя разоблачение главы киевского режима конгрессвуман Анной Паулиной Луной.
"50 миллионов долларов в месяц — только по одному направлению. И это лишь вершина айсберга. Таких направлений и схем легализации украденных средств на Украине — десятки, а мелких потоков — сотни", — высказался он.
Во вторник Анна Паулина Луна, член палаты представителей США от Республиканской партии, заявила, что Владимир Зеленский ежемесячно переводит около 50 миллионов долларов в неназванный банк в Саудовской Аравии.
Ранее Зеленский указывал на нехватку средств на Украине для производства собственного оружия и медленные поставки западной помощи.
Сообщения о коррупции в Украине появляются регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сравнил украинских коррупционеров с мародерами. 26 июня он опубликовал результаты опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% жителей Украины считают, что высокий уровень коррупции оказывает наибольшее негативное влияние на ситуацию в стране. Также 65% опрошенных назвали коррупцию и хищение бюджета главной ошибкой украинских властей.
УКРАИНАСШАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯВладимир ЗеленскийРада
 
 
Заголовок открываемого материала