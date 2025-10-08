https://1prime.ru/20251008/zhiteli-863269171.html

Названы самые трудолюбивые жители Европы

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Больше всего часов в неделю на европейском континенте работают жители Турции, Черногории и Сербии, россияне при этом оказались на 23-м месте, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата и Росстата. Так, по итогам второго квартала 2025 года в Европе больше всего часов в неделю проработали турки - 44,1 часа. Кроме них в число самых трудолюбивых вошли черногорцы - 43,1 часа, сербы - 41,8 часа, боснийцы - 41,3 часа, греки - 41 час, поляки - 40,1 часа и румыны - 40 часов. Россияне оказались в середине списка, на 23-й строчке - в среднем во втором квартале они работали 38,2 часа в неделю. Меньше всего рабочая неделя оказалась в Нидерландах (31,5 часа), Великобритании (31,9), Дании (33,7), Норвегии (34,6), Германии (34,7), Швейцарии, Ирландии и Австрии (по 35,8 часа). При этом длительность рабочей недели у европейских мужчин больше, чем у женщин: 39,9 часа против 36,3 часа. Самый большой разрыв в Швейцарии, где женщины находятся на работе на 9,1 часа меньше мужчин, а также в Нидерландах - 8,1 часа, Австрии - 7,7 и Германии - 7,5. Напротив, самая незаметная разница в количестве рабочих часов, меньше одного часа в неделю, оказалась в Болгарии и Румынии (по 0,2 часа), Хорватии (0,6), Боснии и Герцеговине (0,7) и Литве (0,8). В России же длительность рабочей недели у мужчин составила 39,2 часа, у женщин - 37,1 часа.

