Биржевая цена на золото обновила исторический максимум
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум - 08.10.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум
Биржевая цена золота поднимается в среду утром, впервые в истории превысив отметку в 4 050 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 08.10.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум

Биржевая цена на золото обновила исторический максимум, превысив 4050 долларов

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена золота поднимается в среду утром, впервые в истории превысив отметку в 4 050 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.07 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 1,15% относительно предыдущего закрытия - на 45,87 доллара, до 4 050,27 доллара за тройскую унцию.
Максимально в ходе торгов эта стоимость достигала 4 051,55 доллара за тройскую унцию, что стало новым историческим рекордом.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 1,69%, до 48,318 доллара за унцию.
Днем ранее биржевая цена на золото закрепилась выше 4 000 долларов за тройскую унцию, также обновив рекорд. И во многом такие настроения на рынке обусловлены прекращением работы части госучреждений, финансируемых конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год (так называемым правительственным "шатдауном"), хотя вообще это не такая уж редкая ситуация.
"Рыночные настроения вокруг снижения учётной ставки в США и продолжающегося шатдауна правительства по-прежнему играет на руку золоту. Однако соблазн зафиксировать прибыль в районе отметки 4 тысяч долларов представляет потенциальный краткосрочный риск", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
Шатдаун в том числе нарушает циркуляцию макроэкономической статистики. Так, на вторник была запланирована публикация данных о внешнеторговом балансе США, но они не появились. А макростатистика в том числе учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений о монетарной политике.
"Рост уровня неопределенности, как правило, способствует повышению цен на золото, и мы снова наблюдаем проявление этой тенденции", - заключает Уотерер.
