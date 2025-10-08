https://1prime.ru/20251008/zoloto-863275240.html
Золото, биткоин и цифровая рупия: что важно понимать
2025-10-08T09:26+0300
финансы
индия
сша
великобритания
ес
мнения аналитиков
Золото продолжает бить рекорды. На фоне финансовой нестабильности в США, Великобритании и странах ЕС инвесторы продолжают реализацию стратегии по наращиванию защитных активов в своих портфелях. Мировые центробанки также поддерживают темпы закупок золота в резервы. Продолжение цикла снижения ставки ФРС и настрой участников рынка помог вертикальному взлету цен на золото оставаться в силе. Вполне вероятно, что к началу зиму цена за тройскую унцию золота пробьет вверх отметку $4900.На фоне растущего финансовой нестабильности в США, Франции и Великобритании, вполне очевидно, вместе с классическим золотом будет расти и биткоин. По техническому анализу "бычий" рынок сохраняется для главной криптовалюты. После закрепления цены биткоина выше отметки $124 400 следующей целью октября станет диапазон $129 000 - $130 000.Индия эффектно запускает цифровую рупию. Это происходит на фоне тарифных и геоэкономических войн. Заметная цифровая модернизация финансовой системы Индии усиливают ее финансовый и цифровой суверенитет, исключая посредников в платежных операциях. Первые расчеты цифровой рупией были запущены еще три года назад Нью-Дели, Мумбаи, Бангалоре и Бхубанешваре, они прошли успешную "обкатку" для участников рынка.Для более убедительного запуска новой формы национальной валюты Индии следовало бы дождаться начала цикла продолжительного укрепления рупии над долларом на валютном рынке. С начала текущего года индийская рупия остается самой отстающей валютой Азии. Она ослабла к доллару почти 3% и сегодня доллар США находится на историческом максимуме 88,71 рупий.Вполне вероятно, что вслед за цифровой рупией Индия пополнит свои резервы цифровыми валютами, в первую очередь, биткоином. По нашим данным, сегодня индийский частный бизнес внимательно изучает возможность сотрудничества с российской отраслью промышленного майнинга.Василий Гиря, владелец и генеральный директор GIS Mining
