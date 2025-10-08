Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото, биткоин и цифровая рупия: что важно понимать - 08.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251008/zoloto-863275240.html
Золото, биткоин и цифровая рупия: что важно понимать
Золото, биткоин и цифровая рупия: что важно понимать - 08.10.2025, ПРАЙМ
Золото, биткоин и цифровая рупия: что важно понимать
Золото продолжает бить рекорды. На фоне финансовой нестабильности в США, Великобритании и странах ЕС инвесторы продолжают реализацию стратегии по наращиванию... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T09:26+0300
2025-10-08T09:26+0300
финансы
индия
сша
великобритания
ес
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863275240.jpg?1759904793
Золото продолжает бить рекорды. На фоне финансовой нестабильности в США, Великобритании и странах ЕС инвесторы продолжают реализацию стратегии по наращиванию защитных активов в своих портфелях. Мировые центробанки также поддерживают темпы закупок золота в резервы. Продолжение цикла снижения ставки ФРС и настрой участников рынка помог вертикальному взлету цен на золото оставаться в силе. Вполне вероятно, что к началу зиму цена за тройскую унцию золота пробьет вверх отметку $4900.На фоне растущего финансовой нестабильности в США, Франции и Великобритании, вполне очевидно, вместе с классическим золотом будет расти и биткоин. По техническому анализу "бычий" рынок сохраняется для главной криптовалюты. После закрепления цены биткоина выше отметки $124 400 следующей целью октября станет диапазон $129 000 - $130 000.Индия эффектно запускает цифровую рупию. Это происходит на фоне тарифных и геоэкономических войн. Заметная цифровая модернизация финансовой системы Индии усиливают ее финансовый и цифровой суверенитет, исключая посредников в платежных операциях. Первые расчеты цифровой рупией были запущены еще три года назад Нью-Дели, Мумбаи, Бангалоре и Бхубанешваре, они прошли успешную "обкатку" для участников рынка.Для более убедительного запуска новой формы национальной валюты Индии следовало бы дождаться начала цикла продолжительного укрепления рупии над долларом на валютном рынке. С начала текущего года индийская рупия остается самой отстающей валютой Азии. Она ослабла к доллару почти 3% и сегодня доллар США находится на историческом максимуме 88,71 рупий.Вполне вероятно, что вслед за цифровой рупией Индия пополнит свои резервы цифровыми валютами, в первую очередь, биткоином. По нашим данным, сегодня индийский частный бизнес внимательно изучает возможность сотрудничества с российской отраслью промышленного майнинга.Василий Гиря, владелец и генеральный директор GIS Mining
индия
сша
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, индия, сша, великобритания, ес, мнения аналитиков
Финансы, ИНДИЯ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС, Мнения аналитиков
09:26 08.10.2025
 

Золото, биткоин и цифровая рупия: что важно понимать

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Золото продолжает бить рекорды. На фоне финансовой нестабильности в США, Великобритании и странах ЕС инвесторы продолжают реализацию стратегии по наращиванию защитных активов в своих портфелях. Мировые центробанки также поддерживают темпы закупок золота в резервы. Продолжение цикла снижения ставки ФРС и настрой участников рынка помог вертикальному взлету цен на золото оставаться в силе. Вполне вероятно, что к началу зиму цена за тройскую унцию золота пробьет вверх отметку $4900.
На фоне растущего финансовой нестабильности в США, Франции и Великобритании, вполне очевидно, вместе с классическим золотом будет расти и биткоин. По техническому анализу "бычий" рынок сохраняется для главной криптовалюты. После закрепления цены биткоина выше отметки $124 400 следующей целью октября станет диапазон $129 000 - $130 000.
Индия эффектно запускает цифровую рупию. Это происходит на фоне тарифных и геоэкономических войн. Заметная цифровая модернизация финансовой системы Индии усиливают ее финансовый и цифровой суверенитет, исключая посредников в платежных операциях. Первые расчеты цифровой рупией были запущены еще три года назад Нью-Дели, Мумбаи, Бангалоре и Бхубанешваре, они прошли успешную "обкатку" для участников рынка.
Для более убедительного запуска новой формы национальной валюты Индии следовало бы дождаться начала цикла продолжительного укрепления рупии над долларом на валютном рынке. С начала текущего года индийская рупия остается самой отстающей валютой Азии. Она ослабла к доллару почти 3% и сегодня доллар США находится на историческом максимуме 88,71 рупий.
Вполне вероятно, что вслед за цифровой рупией Индия пополнит свои резервы цифровыми валютами, в первую очередь, биткоином. По нашим данным, сегодня индийский частный бизнес внимательно изучает возможность сотрудничества с российской отраслью промышленного майнинга.
Василий Гиря, владелец и генеральный директор GIS Mining

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
ФинансыИНДИЯСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯЕСМнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала