https://1prime.ru/20251008/zoloto-863295585.html

Глава МВФ назвала рост спроса на золото тревожным сигналом

Глава МВФ назвала рост спроса на золото тревожным сигналом - 08.10.2025, ПРАЙМ

Глава МВФ назвала рост спроса на золото тревожным сигналом

Рост спроса на золото в мире служит "тревожным" сигналом того, что мировая экономика рискует столкнуться с проверкой на устойчивость, считает... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T17:15+0300

2025-10-08T17:15+0300

2025-10-08T17:15+0300

мировая экономика

вашингтон

кристалина георгиева

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_0:41:3001:1729_1920x0_80_0_0_4cbfb068592589358ae190266c0ed202.jpg

ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Рост спроса на золото в мире служит "тревожным" сигналом того, что мировая экономика рискует столкнуться с проверкой на устойчивость, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Устойчивость глобальной (экономики - ред.) еще не была полностью проверена. Имеются тревожные сигналы того, что это испытание может наступить. Достаточно взглянуть на растущий мировой спрос на золото", - заявила она на выступлении в Вашингтоне.По оценке главы МВФ, запасы монетарного золота в настоящее время уже превысили пятую часть официальных золотовалютных резервов в мире, частично отражая геополитические факторы риска.

https://1prime.ru/20251008/zoloto-863272945.html

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, вашингтон, кристалина георгиева, мвф