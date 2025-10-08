Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МВФ назвала рост спроса на золото тревожным сигналом - 08.10.2025
Глава МВФ назвала рост спроса на золото тревожным сигналом
2025-10-08T17:15+0300
2025-10-08T17:15+0300
ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Рост спроса на золото в мире служит "тревожным" сигналом того, что мировая экономика рискует столкнуться с проверкой на устойчивость, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Устойчивость глобальной (экономики - ред.) еще не была полностью проверена. Имеются тревожные сигналы того, что это испытание может наступить. Достаточно взглянуть на растущий мировой спрос на золото", - заявила она на выступлении в Вашингтоне.По оценке главы МВФ, запасы монетарного золота в настоящее время уже превысили пятую часть официальных золотовалютных резервов в мире, частично отражая геополитические факторы риска.
17:15 08.10.2025
 
Глава МВФ назвала рост спроса на золото тревожным сигналом

ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Рост спроса на золото в мире служит "тревожным" сигналом того, что мировая экономика рискует столкнуться с проверкой на устойчивость, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Устойчивость глобальной (экономики - ред.) еще не была полностью проверена. Имеются тревожные сигналы того, что это испытание может наступить. Достаточно взглянуть на растущий мировой спрос на золото", - заявила она на выступлении в Вашингтоне.
По оценке главы МВФ, запасы монетарного золота в настоящее время уже превысили пятую часть официальных золотовалютных резервов в мире, частично отражая геополитические факторы риска.
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум
08:11
 
Заголовок открываемого материала