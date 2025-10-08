Стоимость золота продолжает обновлять рекорды

https://1prime.ru/20251008/zoloto-863296117.html

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена золота в среду вечером продолжает торговаться на рекордном уровне, приближаясь к отметке в 4 100 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 17.16 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 58,52 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,46% - до 4 062,92 доллара за тройскую унцию. Максимально в ходе торгов стоимость достигала 4 071,5 доллара за тройскую унцию, что стало новым историческим рекордом. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,07%, до 48,5 доллара за унцию. Драгоценный металл дорожает в ожидании публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам той встречи регулятор впервые с конца прошлого года понизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых. В документе могут содержаться подсказки о дальнейших планах регулятора по ставке. Решение Федрезерва по ставке отражается на стоимости доллара и золота. Традиционно снижение ставки сдерживает американскую валюту и поддерживает цену драгоценного металла. В США между тем продолжается шатдаун. В Штатах 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.

