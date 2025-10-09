https://1prime.ru/20251009/aes-863352956.html

В Узбекистане начался ключевой этап сооружения малой АЭС с участием России

В Узбекистане начался ключевой этап сооружения малой АЭС с участием России - 09.10.2025, ПРАЙМ

В Узбекистане начался ключевой этап сооружения малой АЭС с участием России

В Узбекистане стартовал ключевой этап сооружения АЭС малой мощности (АСММ) с участием РФ - начато создание котлована под реакторное здание, сообщила... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T20:02+0300

2025-10-09T20:02+0300

2025-10-09T20:02+0300

россия

узбекистан

рф

алексей лихачев

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860207693_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_ed2531ccfd740cd55d66596f18fb05d6.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. В Узбекистане стартовал ключевой этап сооружения АЭС малой мощности (АСММ) с участием РФ - начато создание котлована под реакторное здание, сообщила госкорпорация "Росатом". "Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава "Узатома" Азим Ахмедхаджаев дали старт ключевому этапу работ по сооружению АЭС малой мощности (АСММ) в Узбекистане... строительная техника произвела выемку первых кубометров грунта", - говорится в сообщении. Первый этап включает в себя разработку котлована под энергоблок АСММ с реактором РИТМ-200Н, сооружаемой в Фаришском районе Джизакской области Узбекистана по российскому проекту. Для станции будет разработано порядка 1,5 миллиона кубометров грунта, глубина котлована достигнет 13 метров, отмечает "Росатом".

https://1prime.ru/20250809/uzbekistan--860503564.html

узбекистан

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, узбекистан, рф, алексей лихачев, росатом