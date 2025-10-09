https://1prime.ru/20251009/aes-863352956.html
В Узбекистане начался ключевой этап сооружения малой АЭС с участием России
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. В Узбекистане стартовал ключевой этап сооружения АЭС малой мощности (АСММ) с участием РФ - начато создание котлована под реакторное здание, сообщила госкорпорация "Росатом". "Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава "Узатома" Азим Ахмедхаджаев дали старт ключевому этапу работ по сооружению АЭС малой мощности (АСММ) в Узбекистане... строительная техника произвела выемку первых кубометров грунта", - говорится в сообщении. Первый этап включает в себя разработку котлована под энергоблок АСММ с реактором РИТМ-200Н, сооружаемой в Фаришском районе Джизакской области Узбекистана по российскому проекту. Для станции будет разработано порядка 1,5 миллиона кубометров грунта, глубина котлована достигнет 13 метров, отмечает "Росатом".
