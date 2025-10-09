https://1prime.ru/20251009/aes-863355512.html

Проектную документацию по АЭС в Узбекистане разработают до конца 2025 года

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Проектную документацию по АЭС малой мощности, которую построят в Узбекистане по российскому проекту, разработают и направят заказчику до конца 2025 года, сообщила госкорпорация "Росатом". Стартовал ключевой этап сооружения этой станции - начато создание котлована под реакторное здание. "Сейчас на площадке ведутся работы по инженерным изысканиям, проектирование и сооружение строительно-монтажной базы. До конца 2025 года будет разработана и направлена на рассмотрение узбекскому заказчику проектная документация для АЭС малой мощности", - говорится в сообщении. В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности в Джизакской области Узбекистана. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. В сентябре прошлого года Узатом и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции, заливка первого бетона планируется в марте будущего года. В конце сентября "Росатом" и Узатом на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной атомной электростанции в республике. Документ предусматривает заключение контракта на новую конфигурацию АЭС. Стороны договорились, что в состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 мегаватт каждый. Завершить строительство всей станции планируется в 2035 году.

